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03.08 Четверг

На Сумщине благоустраивают парк (фото)

Сегодня, 09:42 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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В городском парке Тростянца ежедневно работают люди, которые его совершенствуют. Строители и коммунальщики ведут строительство новых деревянных беседок, устанавливают фонари у баскетбольной площадки с искусственным покрытием. Сотрудники «Зеленстроя» поливают цветники в парке и скверах, чтобы растения не завяли в жару, — сообщает Тростянецкий горсовет.

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