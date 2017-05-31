На Сумщине благоустраивают парк (фото)

В городском парке Тростянца ежедневно работают люди, которые его совершенствуют. Строители и коммунальщики ведут строительство новых деревянных беседок, устанавливают фонари у баскетбольной площадки с искусственным покрытием. Сотрудники «Зеленстроя» поливают цветники в парке и скверах, чтобы растения не завяли в жару, — сообщает Тростянецкий горсовет.