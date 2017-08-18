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На Сумщине благоустраивают дворы (фото)

Вчера, 15:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В Тростянце в рамках городской Программы благоустройства придомовых территорий вместительная альтанку с деревянного сруба 18 августа установили на улице Машиностроительной, во дворе дома № 16. Новая беседка станет прекрасным местом отдыха на свежем воздухе для взрослых и детей, — сообщает Тростянецкий горсовет.

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