В Тростянце в рамках городской Программы благоустройства придомовых территорий вместительная альтанку с деревянного сруба 18 августа установили на улице Машиностроительной, во дворе дома № 16. Новая беседка станет прекрасным местом отдыха на свежем воздухе для взрослых и детей, — сообщает Тростянецкий горсовет.
На Сумщине благоустраивают дворы (фото)
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