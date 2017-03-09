8 апреля в 5-ю городскую больницу сум с диагнозом острая интоксикация концентратом моющего средства доставлен 70-летний сумчанин. Как выяснилось, он перепутал белизну и березовый сок, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине: белизна вместо березового сока
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