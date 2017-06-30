На Сумщине автоматизировали управление ГЭС

На балансе ПАО «Сумыоблэнерго» находится три гидроэлектростанции, построенные на реке Псел, — Низовская (750 кВт), М. Ворожбнская (500 кВт) и Михайловская (210 кВт). Они работают более полувека, поэтому фактическая мощность установленных генераторов меньше номинальной и зависит от многих факторов.

В прошлом году энергетики начали работы по автоматизации системы управления технологическим процессом приема, передачи и распределения электроэнергии.

Благодаря чему в режиме реального времени можно контролировать режимы работы генераторов, уровень воды, а также механику станции.

ПАО «Сумыоблэнерго» не остановится на достигнутом. В энергокомпании планируют поэтапно внедрять АСУТП на всех технологических объектах, — сообщает пресс-служба ведомства.

