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06.04 Четверг

На Сумщине авария на перекрестке (видео)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине авария на перекрестке (видео)

5 апреля около 15:00 на въезде в Сумы около аэропорта столкнулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Сумы-Лебедин-Пристайлово, и грузовик. В салоне автобуса находились 8 человек. При столкновении пострадали пятеро. После оказания медпомощи в больнице оставили одного.
Как сообщает UA Сумы, полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
«Грузовой автомобиль двигался по дороге Сумы-Полтава в направлении Полтавы. Водитель автобуса должен был предоставить преимущество в движении транспортным средствам, движущимся по дороге Сумы-Полтава», — заявил начальник отдела управления Укртрансбезопасности в Сумской области.
Перевозчик устанавливается.

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