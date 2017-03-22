На Сумщине авария на перекрестке (видео)

5 апреля около 15:00 на въезде в Сумы около аэропорта столкнулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Сумы-Лебедин-Пристайлово, и грузовик. В салоне автобуса находились 8 человек. При столкновении пострадали пятеро. После оказания медпомощи в больнице оставили одного.

Как сообщает UA Сумы, полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

«Грузовой автомобиль двигался по дороге Сумы-Полтава в направлении Полтавы. Водитель автобуса должен был предоставить преимущество в движении транспортным средствам, движущимся по дороге Сумы-Полтава», — заявил начальник отдела управления Укртрансбезопасности в Сумской области.

Перевозчик устанавливается.

