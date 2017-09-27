На Сумщине в собственность участникам АТО передано более 6000 гектаров земли. Больше всего разрешений на разработку документации по землеустройству предоставлено участникам АТО в Сумском (940), Роменском (679), Конотопском (573) и Белопольском (480) районах Сумской области.
Как сообщает Правительственный портал, главное управление Госгеокадастра в Сумской области предоставило участникам АТО 4878 разрешений на разработку документации по землеустройству на 8095,55 га земли, утверждено 3259 проектов землеустройства и передано в собственность военнослужащим более 6000 гектаров.
Львиную долю занимают разрешения для ведения личного крестьянского хозяйства — 4179, другие — для индивидуального садоводства (699).
На Сумщине АТОшникам передали 6000 га земли
На Сумщине в собственность участникам АТО передано более 6000 гектаров земли. Больше всего разрешений на разработку документации по землеустройству предоставлено участникам АТО в Сумском (940), Роменском (679), Конотопском (573) и Белопольском (480) районах Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
27.09.2017, 17:17 Новость
27.09.2017, 15:19 Новость
11.09.2017, 16:10 Новость
Олена Шевченко Подписаться 11.09.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 13:13 Новость
07.08.2017, 17:24 Новость
04.08.2017, 14:14 Новость
04.08.2017, 13:19 Новость
04.08.2017, 10:11 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 11:56
admin adminych Подписаться Вчера, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 87 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 474 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 16:09
admin adminych Подписаться Вчера, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 11:54
admin adminych Подписаться Вчера, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 11:11
admin adminych Подписаться Вчера, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
06.10.2017, 14:19
admin adminych Подписаться 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
29.09.2017, 13:21
admin adminych Подписаться 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
07.10.2017, 17:25
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...05.10.2017, 22:13