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На Сумщине АТОшникам передали 6000 га земли

Сегодня, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине АТОшникам передали 6000 га земли

На Сумщине в собственность участникам АТО передано более 6000 гектаров земли. Больше всего разрешений на разработку документации по землеустройству предоставлено участникам АТО в Сумском (940), Роменском (679), Конотопском (573) и Белопольском (480) районах Сумской области.
Как сообщает Правительственный портал, главное управление Госгеокадастра в Сумской области предоставило участникам АТО 4878 разрешений на разработку документации по землеустройству на 8095,55 га земли, утверждено 3259 проектов землеустройства и передано в собственность военнослужащим более 6000 гектаров.
Львиную долю занимают разрешения для ведения личного крестьянского хозяйства — 4179, другие — для индивидуального садоводства (699).

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