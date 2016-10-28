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На Сумщине активно закрывают бизнес

Сегодня, 10:26 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Экономика Регион: Сумщина
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На Сумщине активно закрывают бизнес

По информации всеукраинский реестра OpenData за последние недели в Украине прекратило работу 128 000 частных предпринимателей. На Сумщине эта цифра составляет 3371. Регион занимает 15 место среди всех областей в Украине. Чаще закрываются предприниматели розничной и оптовой торговли, складских и транспортных услуг.
Напомним, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей в связи с подписанием 27 декабря Президентом Украины изменений относительно работы физических лиц-предпринимателей. С 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос — 704 гривен в месяц, даже если не имеют дохода.
Общее число предпринимателей упало на 128 402.

На Сумщине эта цифра составляет 3371. Регион занимает 15 место среди всех областей в Украине. Чаще закрываются предприниматели розничной и оптовой торговли, складских и транспортных услуг.

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