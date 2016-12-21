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На Сумщине активизировались мошенники

Сегодня, 14:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине активизировались мошенники

Несмотря на все предостережения полиции, жители региона продолжают попадать в сети мошенников. Только течение последних суток злоумышленники обогатились за счет жителей Сумщины на сумму более 15 000 грн.
В полицию с заявлением о том, что мошенники «снали» с карты 6400 гривен обратилась 45-летняя жительница одного из сел Глуховского района. Женщина рассказала, что на ее мобильный позвонил человек, назвавшийся работником банка. Он сообщил, что его карта заблокирована и для того, чтобы ее разблокировать нужно провести ряд операций. Для чего попросил сообщить ему секретные данные. После того, как женщина выполнила все его требования, с ее счета пропали деньги.
Очередной жертвой мошенников стал и 42-летний житель Конотопского района. Мужчина также пострадал от своей доверчивости. Увидев на одном из сайтов объявление о продаже запчастей к сельхозтехнике, связался с продавцом. По договоренности перечислил ему 8687 гривен на предложенный счет. Не дождавшись товара — обратился в полицию.
Сегодня по данным фактам правоохранители открыли уголовные производства. Принимаются меры по установлению личностей злоумышленников.
Полицейские раз обращаются к гражданам: чтобы обезопасить себя от подобных преступлений, хорошо обдумывайте каждое свое слово во время общения с незнакомцами по телефону. Не перечисляет им своих сбережений и ни в коем случае не отдавайте свои персональные данные или секретные коды.
Помните, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях. Если речь идет о номере банковской карты, другие секретные коды, цифры или данные, которые вас просят назвать по телефону, будьте уверены: то звонят мошенники. Настоящие банкиры в своих клиентов не выпытывают персональных данных и информации по банковским карточкам. Поэтому также советуют на такие случаи сообщать в полицию и банковских учреждений по номерам клиентской поддержки. Например, клиенты Приват банка могут сообщить о подозрении в мошенничестве по телефону 3700 (с мобильного — круглосуточно и бесплатно).
А тем, кто решил приобрести или продать вещи через Интернет, правоохранители советуют быть осторожными с подобными покупателями или продавцами. Пользоваться только проверенными онлайн магазинами, за товар платить только при его получении, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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