На Сумщине 63% семей получают субсидии

В феврале за субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии обратились почти 10 тыс. домохозяйств. Всего в Сумской области 62,6% семей получают государственную помощь, из них подавляющее большинство — горожане.

Общая сумма назначенных субсидий составила 17,9 млн грн против 24,3 млн грн прошлом году. Средний размер назначенной субсидии — 1592,1 грн на одно домохозяйство (1215,4 грн — в феврале 2016 г.). Наибольший этот показатель был в Великописаревском (2383,5 грн), Роменском (2202,5 грн)

и Бурынском (2053,2 грн) районах; наименьший — в г.Сумы (1351,7 грн)

и г. Шостка (1472,6 грн).

71 домохозяйству были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 148,6 тыс. грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале составил 2092,5 грн против 1400,8 грн

в феврале 2016 г. Среди городов и районов области самый высокий этот показатель был в Роменском (2362,5 грн), Белопольском (2201,1 грн) и Тростянецком (2145,8 грн) районах; наименьший — в г.Сумы (1811,3 грн) и Кролевецком (1973,5 грн) районе, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.