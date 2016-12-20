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На Сумщине: 9 безработных на одну вакансию

20.12.2016, 18:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине: 9 безработных на одну вакансию

По состоянию на ноябрь 2016 г. в Сумской области насчитывается около 12 тыс. безработных, 9 тыс из которых получают помощь от государства по безработице. Потребность в работниках меньше чем предложение. В ноябре на 12 тыс безработных было только 1295 вакантных мест, что составило нагрузку на место 9 человек. В октябре этот показатель был 8 чел/место. Средняя помощь по безработице составляет 1764 грн, что на 32 грн больше, чем в октябре, — сообщает главное управление статистики в Сумской области.

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  • Albatross NORD
    Albatross NORD | 21.12.2016, 09:31

    НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМАМ БЕЗРАБОТНЫХ!!! ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ, БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ — И СПЛОШНОЕ НАГЛОЕ ВРАНЬЕ!!! ТРЕБУЮ ПРОВЕРКИ СГЦЗ ИЗ ГОС, СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, ВЫНЕСЕНИЯ ВЫГОВОРОВ И УВОЛЬНЕНИЯ!!! Маю 2 вищі освіти: вищу педагогічну (СДПІ) і вищу економічну (УАБC НБУ), більше 10 спеціальностей. Можу надати цікаве інтерв’ю стосовно халатного відношення до своїх обов’язків, бездіяльності, а також перевищення службових повноважень працівниками Сумського МЦЗ, яким начхати на проблеми безробітних, а на законні мої вимоги вміють тільки брехати! Більше року знаходився на обліку у пошуках роботи. За цей доволі тривалий період мені НЕ БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО ЖОДНОЇ ВАКАНСІЇ, НЕ БУЛО ВИПИСАНО ЖОДНОГО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ! А як вони НАХАБНО БРЕШУТЬ!!! У 1992 році після закінчення ВУЗу міг на перший же день працевлаштуватись, зараз же, маючи 2 вищі освіти, у 2003 році закінчив Українську академію банківської справи, ДВА РОКИ НЕ МОЖУ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЬ у Сумах. Або ці недоумки к відділах кадрів дивляться тільки на вік, хоча це АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО! Або чекають хабаря у $$$$$. У 2011 році, коли працівнички Сумського міського центру зайнятості так забрехались, що пришлось викликати інспектора з Державної служби зайнятості! Зараз ця ж історія повторюється. НАПОЛЯГАЮ НА ПЕРЕВІРЦІ СУМСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ!! Буду звертатись з цього приводу до Адміністрації Президента України, до Генеральної Прокуратури, до провідних українських каналів! А ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ТЕЛЕФОННОЇ РОЗМОВИ З ВО ДИРЕКТОРА ДСЗ Н, ЗІНКЕВИЧ 13 січня 2016 року — ВОНА ВЗАГАЛІ ПЕРЕСТАЛА ВІДПОВІДАТИ НА ЛИСТИ-ЗВЕРНЕННЯ! ЩИРО ДЯКУЮ, ЩО ПІСЛЯ 35 РОКІВ МОЖНА ХІБА ЩО ЗДОХНУТИ І ВІДПРАВИТИСЬ НА ЦВИНТАР, А НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЬ НА ПРИСТОЙНУ РОБОТУ! Конт. тел.: 050 407 12 28 З пов. Олег.

  • Albatross NORD
    Albatross NORD | 21.12.2016, 09:32

    Шановні безробітні!
    Якщо Ваші законні права, зокрема право на працю (Ст. 43 Конституції України), грубо порушуються працівниками центру зайнятості або протягом тривалого часу Вам взагалі нічого не пропонується, — пропоную звертатися письмово рек. листами до:
    1. В.О. Голови Державної служби зайнятості Ярошенка Валерія Станіславовича
    Державна служба зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України, вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601.
    2. Міністра соціальної політики України Реви Андрія Олексійовича Міністерство соціальної політики України, вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601.
    3. Президента України Порошенка Петра Олексійовича
    Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.
    4. Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича
    Генеральна прокуратура України, вул. Різницька 13/15, м. Київ, 01011.
    5. Телефонувати на Урядову гарячу лінію: 1545. Конт. центр 0800301501.

    Маю 2 вищі освіти: вищу педагогічну (СДПІ) і вищу економічну (УАБC НБУ), більше 10 спеціальностей. Більше року знаходився на обліку у СМЦЗ у пошуках роботи. За цей доволі тривалий період мені НЕ БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО ЖОДНОЇ ВАКАНСІЇ, НЕ БУЛО ВИПИСАНО ЖОДНОГО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ! Можу надати цікаве інтерв’ю стосовно халатного відношення до своїх обов’язків, бездіяльності, а також перевищення службових повноважень працівниками Сумського МЦЗ, яким начхати на проблеми безробітних, а на законні мої вимоги вміють тільки брехати!
    E-mail: Albatross2004@mail.ru

    • Сергей Федоров
      Сергей Федоров | 21.12.2016, 22:39

      Хоть Вы и имеете 2 вищі освіти: вищу педагогічну (СДПІ) і вищу економічну (УАБC НБУ) + більше 10 спеціальностей, но до вас до сих пор НЕ ДОШЛО что обращаться надо только по ОДНОМУ адресу №3 с ТРЕБОВАНИЕМ назначением ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПЕРЕВЫБОРОВ в ПАРЛАМЕНТ и ОТСТАВКИ экономически ТУПОГО МАРОДЁРА-»президента» Порошенко. А на выборах судить ПО ДЕЛАМ, а не собирать ЛАПШУ НА УШАХ. Остальные адреса вам НЕ ПОМОГУТ, так как это его ШЕСТЁРКИ и работники центру зайнятості НЕ РОДЯТ вам вакансии при ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ КРУГОМ предприятиях из-за падении экономики, к чему приводит ЖАДНОСТЬ потрошенко-яйцеголовой БАНДЫ.

  • ukrop
    ukrop | Вчера, 21:36

    Безработица -это временно. Зарабатывать в Украине просто. Скоро всё будет хорошо. Ленивым всегда трудно.

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