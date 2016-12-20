На Сумщине: 9 безработных на одну вакансию

По состоянию на ноябрь 2016 г. в Сумской области насчитывается около 12 тыс. безработных, 9 тыс из которых получают помощь от государства по безработице. Потребность в работниках меньше чем предложение. В ноябре на 12 тыс безработных было только 1295 вакантных мест, что составило нагрузку на место 9 человек. В октябре этот показатель был 8 чел/место. Средняя помощь по безработице составляет 1764 грн, что на 32 грн больше, чем в октябре, — сообщает главное управление статистики в Сумской области.