На Соборной в Сумах убрали мусор (фото)

В центре города на улице Соборной в середине сентября шли работы по замене тротуарной плитки на отдельных участках. Работники демонтировали старое покрытие, заменили на новое, а горы разбитой плитки оставили.

Мы выяснили, что заказчиком работ явлется Департамент инфраструктуры. В среду 4 октября мы спросили у Директора этого Департамента Григория ЯРЕМЕНКО, когда убирут мусор. «Убирут», — неопределенно отреагировал он.Но в пятницу 6 октября Соборная была уже без этого строительного мусора.

Напомним, в апреле 2016 г. на Соборной ликвидировали плиточные прогибы, поменяв плитку в самых проблемных местах.

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ул. Соборная 4 октября

ул. Соборная 6 октября