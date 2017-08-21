В Сумах на пересечении ул. Роменской и ул. Лысенко установлен светофор. Проводится подрезка аварийных деревьев. В этом году начат капремонт дороги на ул. Роменской. Тендер на проведение работ общей стоимостью 40 млн грн. выиграло КП «Дорремстрой». Решили обойтись без расширения.
Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, уже закончены работы по установке бордюров, уложен нижний слой асфальта, сделаны «карманы» для остановки общественного транспорта. В ближайшие дни продолжатся работы по обустройству тротуаров, которые были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. В следующем работы продолжат.
На Роменской в Сумах установили светофор (фото)
В Сумах на пересечении ул. Роменской и ул. Лысенко установлен светофор. Проводится подрезка аварийных деревьев. В этом году начат капремонт дороги на ул. Роменской. Тендер на проведение работ общей стоимостью 40 млн грн. выиграло КП «Дорремстрой». Решили обойтись без расширения.
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