Ужасное состояние дороги на Псельской, видимо, кого-то взяло за живое. Здесь засыпали ямы и поснимали бордюры, что может означать начало ремонтных работ.
«Написали про цеглу в ямах на вул. Псільській біля костелу і що Генеральний Консул приїде: мовляв, срамота, так буквально на наступний день повивертали бордюри (на фото), що, напевне, мусить виглядати в очах високого гостя як початок грандіозного ремонту», — написал на своей странице в фейсбуке писатель, главный редактор «Панорамы» Евгений ПОЛОЖИЙ.
На Псельской в Сумах сняли бордюры (фотофакт)
Ужасное состояние дороги на Псельской, видимо, кого-то взяло за живое. Здесь засыпали ямы и поснимали бордюры, что может означать начало ремонтных работ.
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