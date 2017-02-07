На Псельской в Сумах сняли бордюры (фотофакт)

Ужасное состояние дороги на Псельской, видимо, кого-то взяло за живое. Здесь засыпали ямы и поснимали бордюры, что может означать начало ремонтных работ.

«Написали про цеглу в ямах на вул. Псільській біля костелу і що Генеральний Консул приїде: мовляв, срамота, так буквально на наступний день повивертали бордюри (на фото), що, напевне, мусить виглядати в очах високого гостя як початок грандіозного ремонту», — написал на своей странице в фейсбуке писатель, главный редактор «Панорамы» Евгений ПОЛОЖИЙ.