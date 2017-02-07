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На Псельской в Сумах сняли бордюры (фотофакт)

Сегодня, 15:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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На Псельской в Сумах сняли бордюры (фотофакт)

Ужасное состояние дороги на Псельской, видимо, кого-то взяло за живое. Здесь засыпали ямы и поснимали бордюры, что может означать начало ремонтных работ.
«Написали про цеглу в ямах на вул. Псільській біля костелу і що Генеральний Консул приїде: мовляв, срамота, так буквально на наступний день повивертали бордюри (на фото), що, напевне, мусить виглядати в очах високого гостя як початок грандіозного ремонту», — написал на своей странице в фейсбуке писатель, главный редактор «Панорамы» Евгений ПОЛОЖИЙ.

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