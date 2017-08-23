На Псельской в Сумах ремонтируют дорогу (фотофакт)

Горожане возмущались состоянием дороги на Псельской. В этом году Псельская (от Троицкой до детской художественной школы им. Н.Лысенко) стала одним из 21 объекта для среднего ремонта. На текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на 2017 год запланировано 49,8 млн. грн.

«Продолжаются работы по установки бордюрного камня по ул. Псельская», — написал в соцсетях директор КП 2Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА и выложил фото.