Горожане возмущались состоянием дороги на Псельской. В этом году Псельская (от Троицкой до детской художественной школы им. Н.Лысенко) стала одним из 21 объекта для среднего ремонта. На текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на 2017 год запланировано 49,8 млн. грн.
«Продолжаются работы по установки бордюрного камня по ул. Псельская», — написал в соцсетях директор КП 2Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА и выложил фото.
На Псельской в Сумах ремонтируют дорогу (фотофакт)
Горожане возмущались состоянием дороги на Псельской. В этом году Псельская (от Троицкой до детской художественной школы им. Н.Лысенко) стала одним из 21 объекта для среднего ремонта. На текущий ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на 2017 год запланировано 49,8 млн. грн.
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