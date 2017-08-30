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На проспекте Сум сбили пешехода

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
На проспекте Сум сбили пешехода

4 сентября в Сумах на пр. Шевченко 55-летний мужчина на автомобиле Renault совершил наезд на пешехода. В результате наезда 25-летний парень с ушибленной раной лба, закрытым переломом левой ключицы со смещением был госпитализирован в нейрохирургию областной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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