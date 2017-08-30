На проспекте Сум сбили пешехода

4 сентября в Сумах на пр. Шевченко 55-летний мужчина на автомобиле Renault совершил наезд на пешехода. В результате наезда 25-летний парень с ушибленной раной лба, закрытым переломом левой ключицы со смещением был госпитализирован в нейрохирургию областной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.