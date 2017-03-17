Автобусное сообщение с кладбищем по ул. Березовая Роща (бывшая Менжинского) (40-я подстанция) будет осуществляться автобусом маршрута № 26 с отправлением от остановки «Универмаг Киев» (Макдональдс) 19, 22, 23, 24 апреля в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. Троллейбусное сообщение с кладбищем в районе завода РТИ осуществляться троллейбусами маршрутов №2 и №1.
23 апреля перевозки будут осуществлять 5 троллейбусами маршрута №2 «Автовокзал-Керамейя» с интервалом движения 15-20 мин. и 4 троллейбусами сообщением Героев Крут — Керамейя с интервалом 20 мин.
С 12 по 24 апреля продлен маршруты движения автобусов сообщением с Барановкой до Барановского кладбища.
Телефоны для справок: 700-667, 700-668, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.
На поминальные дни в Сумах добавили транспорта
Автобусное сообщение с кладбищем по ул. Березовая Роща (бывшая Менжинского) (40-я подстанция) будет осуществляться автобусом маршрута № 26 с отправлением от остановки «Универмаг Киев» (Макдональдс) 19, 22, 23, 24 апреля в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. Троллейбусное сообщение с кладбищем в районе завода РТИ осуществляться троллейбусами маршрутов №2 и №1.
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