На поминальные дни в Сумах добавили транспорта

Автобусное сообщение с кладбищем по ул. Березовая Роща (бывшая Менжинского) (40-я подстанция) будет осуществляться автобусом маршрута № 26 с отправлением от остановки «Универмаг Киев» (Макдональдс) 19, 22, 23, 24 апреля в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. Троллейбусное сообщение с кладбищем в районе завода РТИ осуществляться троллейбусами маршрутов №2 и №1.

23 апреля перевозки будут осуществлять 5 троллейбусами маршрута №2 «Автовокзал-Керамейя» с интервалом движения 15-20 мин. и 4 троллейбусами сообщением Героев Крут — Керамейя с интервалом 20 мин.

С 12 по 24 апреля продлен маршруты движения автобусов сообщением с Барановкой до Барановского кладбища.

Телефоны для справок: 700-667, 700-668, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.