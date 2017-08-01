В центре Сум на людном перекрестке можно заметить свежий асфальт и спецтехнику. Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА на этом участке позавчера вырезали потрескавшийся асфальт и провели ремонт. Сегодня отшлифуют. «Чтобы зимой дорога не разрушалась. Вчера и сегодня работаем на Пролетарской, на выходных планируем закончить ремонт на Ромеской (кроме тротуаров и съездов) и Халтурина», — сообщил он.
На Покровской площади в Сумах подремонтировали дорогу (фото)
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