На Покровской площади в Сумах подремонтировали дорогу (фото)

В центре Сум на людном перекрестке можно заметить свежий асфальт и спецтехнику. Как сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА на этом участке позавчера вырезали потрескавшийся асфальт и провели ремонт. Сегодня отшлифуют. «Чтобы зимой дорога не разрушалась. Вчера и сегодня работаем на Пролетарской, на выходных планируем закончить ремонт на Ромеской (кроме тротуаров и съездов) и Халтурина», — сообщил он.