На опасном участке дороги на Сумщине не разминулись два авто (фото)

9 октября неподалеку озера Галинковское в Шостке произошла дорожная авария. На опасном участке дороги не разминулись автомобили «КамАЗ» и «Нива». Легковушка слетел с дороги и перевернулся. 61-летний водитель «Нивы» получил тяжелые травмы. Врачи «скорой» диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной области головы. Пострадавший был доставлен в больницу.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, — сообщает сектор коммуникаций ГУ НП в Сумской области.