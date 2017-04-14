На мэра Сум нашли управу в Киеве (фото)

Сегодня в Киеве сумские активисты передали обращение к лидеру ВО «Батьківщина» народному депутату Юлии ТИМОШЕНКО относительно «тарифной» политики в Сумах, проводимой мэром Александром ЛЫСЕНКО который кроме руководства городом руководит областной организацией ВО «Батьківщина».

«Всё. Подписи переданы. Поручение 3000 Сумчан выполнено. Нас приняли очень уважительно. Ждем ответ в установленные сроки»,- написал на своей странице в фейсбуке сумчанин Валерий ОСАДЧЕНКО.

Напомним, на митинге в воскресенье 11 июня возле Альтанки активисты анонсировали сбор подписей горожан под обращением к Юлии Тимошенко. После митинга они отчитались о сборе 523 подписей.