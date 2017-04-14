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20.06 Вторник

На мэра Сум нашли управу в Киеве (фото)

Сегодня, 13:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сегодня в Киеве сумские активисты передали обращение к лидеру ВО «Батьківщина» народному депутату Юлии ТИМОШЕНКО относительно «тарифной» политики в Сумах, проводимой мэром Александром ЛЫСЕНКО который кроме руководства городом руководит областной организацией ВО «Батьківщина».
«Всё. Подписи переданы. Поручение 3000 Сумчан выполнено. Нас приняли очень уважительно. Ждем ответ в установленные сроки»,- написал на своей странице в фейсбуке сумчанин Валерий ОСАДЧЕНКО.
Напомним, на митинге в воскресенье 11 июня возле Альтанки активисты анонсировали сбор подписей горожан под обращением к Юлии Тимошенко. После митинга они отчитались о сборе 523 подписей.

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