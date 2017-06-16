На манеже все те же: в Сумах накричались из-за тарифов (фото)

Объявленное на 30 августа открытое обсуждение тарифов на производство электроэнергии, тепловой энергии и инвестпрограммы «Сумытеплоэнерго» на 2018 год прошло по накатаной схеме: политики и общественность громко заявили о неподходящих условиях, проголосовали за проведение мероприятия в другое время и в другом месте, а до самого обсуждения по сути так и не дошли. Хотя дебаты продолжались до 18:00. «Точку» поставил представитель гостиницы, заявивший об окончании времени аренды зала.

«Сегодня перед предприятием стоит задача – объявить намерения. У нас будет 20 дней, чтобы разобраться и на следующих слушаниях, которые будет инициировать территориальное управление Нацкомиссии, сумское. Громада может, изучив эти вопросы, сказать да или нет, но если мы не начнем, мы никогда не начнем!», — прокомментировал ситуацию директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий ВАСЮНИН.

Пока на сайте компании никакого объявления о новой дате собрания нет.

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