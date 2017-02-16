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10.04 Понедельник

На Курской в Сумах фонтанирует канализация (фото)

Сегодня, 09:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Ужасный резкий запах канализационных стоков стоит в районе первой троллейбусной остановки на проспекте Курский. Перед поворотом на улицу Космическую напротив обувного магазинчика из колодца течет дерьмо. Стекает оно через остановку общественного транспорта на проезжую часть. Со слов местных жителей, проблема эта у них не первый день, но и в службы вряд ли кто-то обращался.
В этом районе нет жилых домов, но всем, кто ожидает на остановке, приходится не сладко.

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