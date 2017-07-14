На каких языках учат в Украине (инфографика)

Самое большое количество школ, где ведется преподавание на негосударственном языке в Украине сохраняется за российскими – их 581, где занимается около 356 тысяч детей. В Украине насчитывается 71 школа, где учат на венгерском (в Закарпатской области), а образование в них получает около 16 тысяч учеников. Эта цифра включает в себя детей с первого по выпускной классы и относительно постоянна, — сообщает «Слово и Дело».

Примерно такое же количество – 16 тысяч человек сейчас получают образование на румынском языке в Черновицкой и Закарпатской областях, где расположены 63 и 12 румынских школ соответственно. К ним также можно отнести и около трех тысяч учеников молдавских школ в Одесской области, поскольку молдавский считается восточным диалектом румынского, так что эту цифру можно увеличить до 19 тысяч учеников.