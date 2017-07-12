На Холодногорской в Сумах засуха

Водоканал проводит плановые работы, поэтому ряд улиц сегодня останутся без воды. Это ул. Холодногорская, Горького и пл. Горького. Воду в домах № 31, № 31/1, № 35, № 37, № 39, № 41 по ул. Холодногорской; № 2, № 4, № 5, № 6 по пл. Горького и № 25 по ул. Горького отключили с 9:00.

КП «Горводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Водоснабжение отсутствует в связи с проведением проверки водопроводной сети. После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено.