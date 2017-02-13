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На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)

Сегодня, 08:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)

На площади Независимости на плитах фонтана у здания администрации появилась надпись голубой краской. Автор надписи взволнован размером заработной платы чиновников. И действенным способом ее регулирования видит только в проведении референдума. Надпись гласит: «Прошу референдум. Слава Україні. Чиновник, презден і решта. Розмір зарплат хай втановить».
Автор инициативы не оставил не оставил своего имени. Но выбрал весьма оригинальный способ для выражения свое мнения.

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