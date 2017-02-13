На площади Независимости на плитах фонтана у здания администрации появилась надпись голубой краской. Автор надписи взволнован размером заработной платы чиновников. И действенным способом ее регулирования видит только в проведении референдума. Надпись гласит: «Прошу референдум. Слава Україні. Чиновник, презден і решта. Розмір зарплат хай втановить».
Автор инициативы не оставил не оставил своего имени. Но выбрал весьма оригинальный способ для выражения свое мнения.
На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)
На площади Независимости на плитах фонтана у здания администрации появилась надпись голубой краской. Автор надписи взволнован размером заработной платы чиновников. И действенным способом ее регулирования видит только в проведении референдума. Надпись гласит: «Прошу референдум. Слава Україні. Чиновник, презден і решта. Розмір зарплат хай втановить».
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