На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)

На площади Независимости на плитах фонтана у здания администрации появилась надпись голубой краской. Автор надписи взволнован размером заработной платы чиновников. И действенным способом ее регулирования видит только в проведении референдума. Надпись гласит: «Прошу референдум. Слава Україні. Чиновник, презден і решта. Розмір зарплат хай втановить».

Автор инициативы не оставил не оставил своего имени. Но выбрал весьма оригинальный способ для выражения свое мнения.