На Добровольной в Сумах обустроили ролледром, а к концу года на ней появится футбольное поле

«Мы любим свой район и очень дружные. Часто собираемся, вечером приходим сюда», — заявила одна из активисток и тем самым объяснила, как жителям удалось за деньги местного и государственного бюджетов реализовать множество проектов. На Добровольной утепляют УВК, обустраивают современное футбольное поле, ролледром с тренажерами и сквер отдыха. Есть задумка и в реализации новых проектов – обустройства сквера выпускников с фонтаном и медиотеки.

Спорт для всех

В рамках общественного (партиципаторного) бюджета председатель квартального комитета на Добровольной Надежда ОТИЧ смогла реализовать проект «Здоровая нация, сильная громада, богатая Украина». Так/, между УВК №16 и детским садом №34 по ул. П. Расковой обустроили роллердром: заасфальтировали дорогу, перекрыли проезд с одной стороны. По бокам высадили деревья, установили лавочки и мусорные баки. Обустроили площадку, где будет 12 тренажеров для занятий спортом на свежем воздухе. «Организовали простор для отдыха мамочек с колясками. Весной посадим там цветы. Зимой, думаю, на ролледроме сделаем для детей каток», — рассказала активистка.

На реализацию «народного проекта» (ролледрома и сквера) из городского бюджета выделено 1,5 млн грн. Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, объекты готовы на 80%: осталось установить тренажеры на подготовленной площадке.

Школьное обновление

До конца года в учебно-воспитательном комплексе №16 им. Алексея Братушки проведут работы по энергосбережению. На эти работы из городского бюджета выделено 5 млн грн. «Тут еще дополнительно установят детскую площадку, современный забор напротив школы. Работы должны быть закончены до конца года», — сказал мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

Школа построена в 1964 году, поэтому сегодня остро нуждается в энергосбережении. За последние 10 лет силами родителей и спонсоров удалось заменить 65 (33%) окон, осталось еще больше 120.

В связи с постройкой дошкольного отделения в феврале ООШ №11 была реорганизована в УВК №16. Как сообщила директор УВК Елена СТАЙКО, сейчас в УВК учатся 360 детей (в трех группах дошкольного отделения – 85 детей, есть необходимость в создании четвертой группы, в школе – 280 детей), а мощность этого учебного заведения – 480 детей. Так что утепленное и обновленное здание может принять новых учеников.

Подрядчик взялся выполнить весь объем работ по объекту за 5,7 млн грн.

Ремонтные работы начались месяц тому назад. Тендер провели в сентябре, но проектное решение долго проходило экспертизу – 2,5 месяца. «Надо заменить около 650 кв. м окон, утеплить 2350 кв. м фасада, 220 — мягкой кровли и 1400 кв. м межчердачного перекрытия. По всему учебному заведению будут заменены лампочки на энергосберегающие. Будет сделана вентиляционная система для кабинета химии, спортзала и пищеблока. Здесь используются окна с энергосбережением, специально подобранная минвата. Сейчас выполнено 25% работ. Будем стараться закончить к Новому году», — сообщил директор подрядной организации «Проект Тимвел» Александр ТИМЧУК.

По его словам, все материалы проверяются на соответствие сертификатам и ГОСТам.

Поле как на Барсе

Напротив УВК №16 продолжаются работы по строительству футбольного поля. Этому посодействовал нардеп от Сум Олег МЕДУНИЦА. По словам начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова, часть денег (около 1 млн грн.) получена как дотация из государственного бюджета по программе соцэкономразвития. Общая стоимость работ – около 1,5 млн грн.

На данный момент здесь уложили слой щебня. На следующей неделе установят ограждение. Поле будет покрыто искусственной рулонной травой, как и на футбольном поле «Барсы». Работы по данному объекту обещают завершить к концу октября.

Фото автора

Командная работа. «Наша Добровольная никому была не нужна, а теперь все изменилось», — считает Надежда Отич

Инна Стасова, «Панорама» №44