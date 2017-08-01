Украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия, — сообщает РИА Новости Украина. Год назад украинцы тратили меньше — 90,8% заработков, два года назад — 89,2%. По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн.
На что тратятся украинцы (инфографика)
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