На что тратятся украинцы (инфографика)

Украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия, — сообщает РИА Новости Украина. Год назад украинцы тратили меньше — 90,8% заработков, два года назад — 89,2%. По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн.