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На что тратятся украинцы (инфографика)

Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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На что тратятся украинцы (инфографика)

Украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия, — сообщает РИА Новости Украина. Год назад украинцы тратили меньше — 90,8% заработков, два года назад — 89,2%. По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн.

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