На «Авангарде» в Сумах не спроектировали ограждение

Издержки реконструкции. Начатая 11 апреля реконструкция на «Авангарде» идет по плану. Судя по последним отчетам подрядчиков, подготовлено основание под поле, сделан навес. Осталось обустроить беговые дорожки, тротуары, установить сиденья и положить покрытие поля и беговых дорожек.

Выяснилось, что не все работы вошли в смету. В частности, есть вопросы по ограждению.

«Надо делать ограждение. Оно не включено в смету. Не думаю, что такую «порнографию» нужно оставлять… Есть возможность сделать солидно. Просто надо всем одновременно работать», — сообщил генеральный директор ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко»» Виктор ФЕДОРЧЕНКО.

Пока вопрос остается открытым. Представляете современный стадион и бетонный забор «а ля 50-е»!?

По состоянию на 18 августа на проведение работ из городского бюджета в этом году выделено 10 млн грн., еще 4 млн грн. получат из Государственного фонда регионального развития. За эти средства планируют обустроить дорожки. Вот только траншеи запланированы до конца года, а зимой такие работы не выполнишь. Городские власти уже обратились куда надо, чтобы финансирование перенесли на сентябрь. Пока из фонда поступило 900 тыс. грн.

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Ретрозабор. К нему примыкают гаражи, так что с заменой могут возникнуть сложности

Ирина Власова, «Панорама» №35