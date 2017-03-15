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Мы поедем, мы помчимся: соревнования в Сумах

Сегодня, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Мы поедем, мы помчимся: соревнования в Сумах

В Сумах впервые состоялись соревнования по ездовому спорту на собаках
В субботу 13 мая озеро Чеха (конечно, не само озеро, а местность вокруг него) стало местом проведения национальных соревнований по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Травневі перегони 2017». Это вид спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на снежной или грунтовой трассе, используя специальный спортивный инвентарь (лыжи, пулку, нарту, велосипед, упряжь) и тягловую силу собак. Участники с собаками определяли лучшего в дисциплинах «Каникросс», когда собака тянет за собой бегущего спортсмена, «дог-скутеринг», когда собака тянет за собой спортсмена, передвигающегося на специальном самокате, и «байк-джоринг», когда собака буксирует велосипед. В свою очередь, эти дисциплины делились для ездовых и для неездовых пород собак, а также классифицировались по возрасту и полу. Дистанция составляла 3 км для каникросса (кроме детского) и 5 км для колесных дисциплин.
«Я часто поднимаю вопрос о том, что не всегда животные, имеющие владельца, счастливее их бездомных собратьев. А всё из-за неграмотности людей, которые заводят собаку и не понимают, что с ней дальше делать. Не занимаются воспитанием, не занимаются социализацией, не дают возможности животному получить необходимую физическую нагрузку. Садят с собой рядом на диван и кормят, кормят, кормят. Сколько вы знаете собак, которых никогда не спускают с поводка? У которых нет возможности весело побегать в своё удовольствие? А есть еще породы, для которых бег — это призвание (хаски, самоеды, маламуты). И эти породы стали невероятно популярны! Но исключительно в роли плюшевой игрушки. Чтобы как-то изменить эту удручающую ситуацию, мы попросили Национальный клуб северных ездовых пород организовать в нашем городе показательные соревнования по ездовому спорту с собакой», — объясняет идейный вдохновитель, организатор мероприятий Александра БАКАНОВА.
Мероприятие началось в 5 утра с подготовки трассы для участников. Плиточное покрытие оказалось непривычным для спортсменов и собак (обычно это грунтовая дорога), поэтому собакам была предоставлена возможность привыкнуть к нему. После регистрации и ветеринарной проверки последовали старты. Специальные приспособления для гонок участники делают сами.
«Я рада, что в нашем городе проводят подобные соревнования. Благодаря им люди могут больше узнать о ездовом спорте. Собакам следует давать определенную нагрузку, для которой они предназначены. У нас в городе очень много ездовых пород, но используют их по назначению только единицы», – поделилась своим мнением участница гонок Ольга ЛАРОЧКИНА.
Это мероприятие проходит впервые в Сумах. Его организаторы — Национальный клуб северных ездовых пород, ОО «Клуб ездового спорта Украины» и зооветеринарный центр «Планета животных» — заинтересованы в популяризации ездовых собак и развитии ездовых видов спорта. «Если будет позволять время и место, мы готовы каждый сезон проводить подобные соревнования. Очень хотелось бы провести их их зимой, чтобы можно было провести гонки в упряжках. Будем беседовать с руководством лыжной базы в Токарях, чтобы выбрать это место для зимних соревнований», – делится планами на будущее один из организаторов, Тарас БАКАНОВ.
Алина Винниченко, «Панорама» №21

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