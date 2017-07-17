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Театральную площадь в Сумах не хотят отдавать под застройку

Сегодня, 16:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура, Общество Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Театральную площадь в Сумах не хотят отдавать под застройку

Сегодня ведутся работы по благоустройству этой территории. Инициативная группа художников, архитекторов, литераторов и музыкантов готовит ряд мероприятий, чтобы оставить Театральную площадь в нашем городе местом культурного отдыха сумчан, а не очередной торговой точкой.
Чтобы городские власти не уничтожили это духовное место здесь, начиная со среды 26 июля, будут проходить собрания художников, музыкантов, поэтов и писателей. Которые не только расскажут жителям о своем искусстве, но также планируют устраивать концерты, показывать кино, проводить поэтические чтения и читать лекции. А еще будут облагораживать и убирать эту территорию. “Театральная площадь должна остаться культурным местом, здесь есть огромный потенциал. Мы хотим показать нашими встречами, что людям это нужно, что творческим людям нашего города просто необходимо это место. Музейному кварталу быть”, — прокомментировал намечающиеся собрания на Театральной площади один из его организаторов Антон.

Каждую среду в 17:00 всех неравнодушных сумчан приглашают присоединиться к обсуждению судьбы Театральной площади.

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