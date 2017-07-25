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МОЗ обнародовало перечень бесплатных медуслуг

Сегодня, 16:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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МОЗ обнародовало перечень бесплатных медуслуг

Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые включает гарантированный пакет первичной медицинской помощи, — передает tvi со ссылкой на «Экспресс».
В ведомстве сообщили, что во время первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы и услуги:
• общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
• биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови;
• уровень глюкозы в крови;
• общий холестерин;
• анализы мочи;
• общий анализ мочи;
• инструментальные методы исследования;
• электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
• микроскопия мокроты;
• быстрые тесты;
• быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
В Минздраве также напомнили о полномочиях семейного врача, который должен назначать лекарства и выписывать рецепты, а также оформлять справки, больничные листы. По рецептам можно будет получить, в том числе, препараты по программе возмещения стоимости лекарств.
Кроме того, семейный врач:
• наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;
• сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями;
• оказывает неотложную помощь;
• направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
• проводит профилактику: вакцинацию, осмотры и обследования пациентов из групп риска.
Семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями, а также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.

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