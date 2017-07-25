МОЗ обнародовало перечень бесплатных медуслуг

Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые включает гарантированный пакет первичной медицинской помощи, — передает tvi со ссылкой на «Экспресс».

В ведомстве сообщили, что во время первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы и услуги:

• общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

• биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови;

• уровень глюкозы в крови;

• общий холестерин;

• анализы мочи;

• общий анализ мочи;

• инструментальные методы исследования;

• электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;

• микроскопия мокроты;

• быстрые тесты;

• быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

В Минздраве также напомнили о полномочиях семейного врача, который должен назначать лекарства и выписывать рецепты, а также оформлять справки, больничные листы. По рецептам можно будет получить, в том числе, препараты по программе возмещения стоимости лекарств.

Кроме того, семейный врач:

• наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;

• сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями;

• оказывает неотложную помощь;

• направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

• проводит профилактику: вакцинацию, осмотры и обследования пациентов из групп риска.

Семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями, а также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.