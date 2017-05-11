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Мономитинг в Сумах наделал много шума (фото)

Сегодня, 20:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумской областной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» пресс-секретарю Ольге Панфиловой в грубой форме пригрозили увольнением за мономитинг в поддержку Киевпрайда. Об этом Панфилова рассказала «Стране». По ее словам, в воскресенье в шесть вечера, через несколько часов после проведения в Киеве марша в поддержку ЛГБТ, Ольга вышла на улицу Соборную в Сумах на мономитинг. Заблаговременно активистка уведомила органы исполнительной власти о проведении акции.
«У меня был плакат «Украина для всех» и полевые цветы, которые я раздавала людям: мы должны уважать разнообразие, и как разнообразны эти цветы, такие и люди, каждый свободен делать то, что он хочет. Пришло около пятидесяти человек. Была какая-то организация, черная с символом, похожим на свастику. Пришли «Правый сектор» и какие-то, наверное, националисты, у которых лозунг «White power, white pride». Они пришли с каким-то черным флагом. Говорили много нецензурщины, называли шлюхой, проституткой, лесбиянкой, кричали, где твои педе…ы. Кидали яйцами в меня и людей, которые были рядом, но не попали, к счастью. И в машину журналистов. Некоторых неадекватных оттягивали. Была женщина в возрасте с пульверизатором со святой водой. Очень были возмущены и говорили, что такие люди, как я, должны сидеть в гетто и прятаться. Самое смешное, что я гетеросексуальна», – рассказала Панфилова «Стране».
По ее словам, после мономитинга глава секретариата областной ячейки партии «Солидарность» пригрозили уволить с должности пресс-секретаря.
«Я пресс-секретарь областной «Солидарности». Люди стали привязывать политику к этому. Говорить, что это камингаут власти, что все они пид…сы. На работе отреагировали очень негативно. Вчера мне сказали, что меня увольняют. Точная цитата: «Засунь свое еб…ое мнение себе в ж…пу». Это мне сказало мое руководство. Они мотивируют это тем, что на партию пошел негатив», – заявила Панфилова.
По словам пресс-секретаря, в понедельник в партии смягчились и вроде как передумали увольнять. Тем не менее, девушка приняла решение уйти с должности и написала заявление об увольнении.


В то же время глава Сумской областной организации «Солидарность» Марина Нагорная в комментарии «Стране» сообщила, что каждый человек имеет право высказать свое мнение и заявила, что угрозы увольнения – «это бред».
«Это ее мнение, оно к рабочим отношениям не имеет отношения. Нет, это неправда (на счет угроз увольнения). Может она хочет куда-то уйти на другое место работы, но это опять же, ее личная позиция», – сказала Нагорная в комментарии «Стране».
На вопрос был ли грубый разговор между Нагорной и Панфиловой, «как я могу с ней в грубой форме разговаривать?».
Глава областной ячейки «Солидарности» заявила, что акция в поддержку ЛГБТ – «это совсем не политические вещи».
«Мы эту акцию не рассматривали и задачи такой не стояло. У меня есть распоряжения киевские, которые я выполняю, и в распоряжениях таких акций у нас не было. Это совсем не политические вещи, я считаю, и вряд ли центральный офис будет давать по этому поводу какие-то комментарии», – сказала Нагорная.
В то же время Нагорная ушла от ответа на вопрос о личном отношении к расширению прав ЛГБТ в Украине. «Для меня это немножко новое направление, я не готова комментировать», – сказала глава Сумской областной организации «Солидарности».

Фото: Сергей Свердленко и «Страна»

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