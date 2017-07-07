Митинг в защиту бездомных псов собрали в Сумах

На ул. Петропавлоской собралось около двух десятков горожан, которые пришли высказать свое негодование по поводу недавней гибели трех бродячих собак во дворе дома №73А.

Среди них представители общественных организаций защиты животных. Этот двор новостройки огражден забором , попасть на его территорию митингующим не удалось. Протестующие под домом вдоль проезжей части. На своих плакатах они написали «Живодерам нет места среди нас» и «Живодерам нет места в Украине». Раньше в окрестностях этого дома ютилсь стая из шести бродячих собак. троих из них отравили, остальные пропали без вести. В СМИ сообщалось и о том, что как раз в ореоле обитания этой стаи бродячие собаки покусали как минимум троих детей.Организаторы акции уверяют, что отравление животных было спланировано.

«На протяжении 10 лет здесь проживала стая собак, которую подкармливали жильцы домов и работники рядом находящихся офисов, вскоре в дом 73А заехали жильцы, которым в радикальной форме не понравилось присутствие бродячих собак. В следствии этого, начался конфликт, в него вмешались разные волонтерские организации, которые хотели выловить этих собак и отправить в приют. Когда шла методическая работа по отлову собак, жильцы дома поставили ультиматум, а точнее время когда животные должны исчезнуть со двора. Он истек в среду, а в пятницу утром волонтеры нашли 3 трупа животных, остальные без вести исчезли. В это время,один из жильцов , обнародовал переписку проживающих в доме 73А, в которой следует, что акт живодерства планировался заблаговременно,обсуждался метод решения «проблемы» с собаками, собирались средства, и решали кто будет исполнитель. На данный момент, мы подали заявление в полицию, к которому прикреплены скрины переписки жильцов. Дело рассматривается,» — рассказал организатор митинга и соорганизатора сумского Общества защиты животных Василий Воронин.

Марина Пильтяй

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