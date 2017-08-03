Полюбоваться собаками и кошками, проконсультироваться с ветеринарами и кинологами, поучаствовать в благотворительной ярмарке и сборе средств можно было 24 сентября в городском парке культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба в Сумах на фестивале «Друг из приюта». Выставка бездомных животных в областном центре проводится уже четвертый раз.
На фестивале представили 40 взрослых собак, 20 щенков и 10 кошек. У каждого животного на шее был платок желтого или зеленого цвета. Благодаря мероприятию 13 собак обрели дом.
«Таким був фестиваль тварин з притулку)) 13 чотирилапих з Сумське товариство захисту тварин знайшли свої домівки і це прекрасно!», — гласит надпись на странице Фестиваль «Друг из приюта». Здесь же можно посмотреть фото с мероприятия.
Миссия выполнима: фестиваль в Сумах (фото)
Полюбоваться собаками и кошками, проконсультироваться с ветеринарами и кинологами, поучаствовать в благотворительной ярмарке и сборе средств можно было 24 сентября в городском парке культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба в Сумах на фестивале «Друг из приюта». Выставка бездомных животных в областном центре проводится уже четвертый раз.
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