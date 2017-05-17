В среду 14 июня возле островка на перекрестке Покровской площади и спуска с ул. Гагарина наблюдалось скопление полицейских, здесь также находилась легковушка и велосипедист. Сегодня мы решили выяснить в пресс-службе патрульной полиции Сум, что же там произошло. Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ, патрульные заметили, что велосипедист и водитель легковушки выясняли отношения. Остановились, чтобы разобраться. «Видимо, разговорами все и закончилось. О происшествии даже не заявляли на 102», — сообщил Олег Сологуб
Мирно разъехались в центре Сум (фото)
Напечатать Письмо автору Просмотров 171 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
17.05.2017, 14:13 Новость
Панорама Подписаться 17.05.2017, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 183 Комментариев 0 Поддержали 0
17.05.2017, 12:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.05.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 717 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 17:13 Новость
Панорама Подписаться 15.05.2017, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 91 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 15:15 Новость
Панорама Подписаться 15.05.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 127 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 08:06 Новость
Панорама Подписаться 15.05.2017, 08:06 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 219 Комментариев 0 Поддержали 0
20.04.2017, 11:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 20.04.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 288 Комментариев 0 Поддержали 0
07.03.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 07.03.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 212 Комментариев 0 Поддержали 0
07.03.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 07.03.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 441 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 19:20
admin adminych Подписаться Сегодня, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 837 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 16:56
admin adminych Подписаться Сегодня, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 20:24
admin adminych Подписаться Вчера, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 16:49
admin adminych Подписаться Вчера, 16:49 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
13.06.2017, 11:46
admin adminych Подписаться 13.06.2017, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 135 Комментариев 0 Поддержали 0
08.06.2017, 12:36
admin adminych Подписаться 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
07.06.2017, 13:43
07.06.2017, 09:52