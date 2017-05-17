Мирно разъехались в центре Сум (фото)

В среду 14 июня возле островка на перекрестке Покровской площади и спуска с ул. Гагарина наблюдалось скопление полицейских, здесь также находилась легковушка и велосипедист. Сегодня мы решили выяснить в пресс-службе патрульной полиции Сум, что же там произошло. Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ, патрульные заметили, что велосипедист и водитель легковушки выясняли отношения. Остановились, чтобы разобраться. «Видимо, разговорами все и закончилось. О происшествии даже не заявляли на 102», — сообщил Олег Сологуб