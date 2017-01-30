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В мире неспокойно: протесты в Беларуси и России

Сегодня, 16:24 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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В мире неспокойно: протесты в Беларуси и России

«Кто не скачет, тот медвед!». Как в Беларуси, так и в России 25-26 марта на улицы вышли тысячи людей, протестуя против власти и снижения уровня жизни. Но говорить о начале «майданов» ни в Минске, ни в Москве весьма преждевременно.
В Беларуси протестное движение продолжается уже третий месяц – граждане требуют от президента Александра ЛУКАШЕНКО отменить так называемый «декрет о тунеядцах». Если кратко, он поставил на грань выживания множество безработных и неофициально занятых белорусов. При этом закон не работает, соответствующий налог платят не больше 10% людей из потенциальных плательщиков. Казалось бы, президент Лукашенко давно должен был отступить, отменив непопулярный документ. Тем более что путей для «сохранения лица» при этом у него множество — стоит вспомнить хотя бы советско-сакральную формулировку «по просьбам трудящихся». Однако 24-летние традиции белорусского авторитаризма, который он сам взрастил, не дают ему поступить мудро. Протестующие не выдвигают особых политических и социальных требований, и власти вели себя по отношению к ним очень мягко — разрешали шествия и никаких силовых акций не предпринимали. Но вот 26 марта в Минске произошло форменное побоище – милиция и сотрудники КГБ действовали по отношению к гражданам предельно жёстко. Дело в том, что белорусская оппозиция в этот день ежегодно отмечает День воли в память о событиях 1918 г., когда была провозглашена независимость Белорусской Народной республики. В этих протестующих Лукашенко видит врагов, посягающих на его власть. Непонятно, станет ли разгон демонстрации в Минске началом конца всего протестного движения или только сигналом «антидекретчикам» не заходить далеко. США и Евросоюз уже осудили разгон демонстрации 26 марта, не исключено, что это может стать аргументом в отказе Беларуси в кредите Международного валютного фонда. Если это действительно произойдёт, «батьке» не останется ничего иного, как просить о кредите Россию.
В России же несколько иная ситуация – здесь, в отличие от Беларуси, причиной протестов стала абстрактная идея «борьбы с коррупцией». Оппозиционер Алексей НАВАЛЬНЫЙ, которого многие аналитики называют «кремлёвским проектом» для «слива» оппозиции, 2 марта опубликовал на своём Yotube-канале расследование «Он вам не Димон». Речь в фильме идёт о негласной бизнес-империи нынешнего премьера и экс-президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, основанной на коррупции, в частности миллиардных льготных кредитах госбанков. В ролике много всего, есть одна особенность — в нем ни разу не упоминается президент Владимир ПУТИН. Хотя как в России, так и в остальном мире знают, что Медведев – не более чем «тень» Путина и без его одобрения все показанное было бы невозможно. Тем не менее Алексей Навальный призвал граждан России выйти на улицы 26 марта с требованием «борьбы с коррупцией». Манифестации состоялись в Москве, Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке – всего в 82 городах. Участники протестов не ограничились требованиями отставки Медведева и кричалками «Кто не скачет, тот медвед!», также звучали лозунги «Путин-вор!», «Россия без Путина!» Часть протестов была санкционирована местными властями, некоторые, как в Москве, проходили без разрешения. Возможно, полиция именно поэтому жёстче всего действовала в столице России – там около тысячи человек было задержано, в том числе и Навальный. Истинная подоплёка этих событий пока неясна. Если иметь в виду предполагаемое «двойное дно» Навального, то вся эта история может быть необходима, чтобы «стравить пар недовольства», накопившийся в российском обществе, заодно направив его в сторону Медведева, которого через некоторое время Путин отправит в отставку. До президентских «выборов» 2018 г. в России осталось совсем немного, так что хозяину Кремля самое время найти нового, «прогрессивного» премьера.

Фото из открытых источников
Подпись под фото

Сидите дома. Белорусские и российские силовики действовали к мирным демонстрантам предельно жёстко, как бы передавая сигнал властей — «не высовывайтесь».

Карта Белоруси
Сергей Бондаренко, «Панорама» №14

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