Минута славы по-сумски

«А если я забыла водительское, то что…» — как в Сумах общались водитель и патрульные

9 августа в Сумах патрульная полиция остановила женщину-водителя за нарушение правил дорожного движения – они заметили, как она наехала колесами на две сплошные линии разметки, поэтому решили с ней пообщаться.

Виновница не имела при себе водительского удостоверения и нецензурно выражалась в адрес полицейских. Во время разговора Лариса ОХРИМЕЕКО, которая оказалась директором местной телекомпании СТС, кричала, что ничего не нарушила. Она вызвала на место съемочную группу и вскоре на телевидении и в социальных сетях был распространен видеоматериал под названием «Законно ли патрульные останавливают сумчан?».

Пресс-служба Патрульной полиции Сум посчитала, что обнародованное телекомпанией видео не дает возможности в полной мере оценить действия женщины-водителя и патрульных полицейских. Поэтому распространило видео из боди-камер патрульных. Как вы понимаете, реалити-шоу тут же стало популярным и комментируемым – за несколько дней это видео посмотрели более 209 тысяч человек, которые не подбирали выражения, оценивая «героиню» и действия тележурналистов.

Фото скан видео СТС

Женщина за рулем. Лариса Охрименко в сюжете СТБ извинилась за свои выражения

Саша Белая, «Панорама» №34