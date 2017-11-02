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Миколаївський цукровий завод: стабільність і розвиток

Вчера, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина
admin adminych admin adminych
Миколаївський цукровий завод: стабільність і розвиток

Миколаївський цукровий завод, єдиний працюючий в Сумській області, станом на 6 листопада вже переробив на цукор 100 тисяч тонн цукрових буряків.
Як повідомив бізнесмен, меценат та співвласник цього підприємства Афган САЛМАНОВ, останні кілька місяців завод було завантажено роботою на повну. Щодоби обробляється близько 3 тисяч тонн сировини, з якої з початку сезону вже отримано 13,5 тисяч тонн цукру. Миколаївський цукровий завод буде забезпечений роботою і надалі. У планах – виробити більше 30 тисяч тонн цукру. Цього буде цілком достатньо не тільки для того, щоб забезпечити потреби жителів області, але й для реалізації в інших регіонах України. Завдяки зусиллям співвласників заводу, компанії ALKE, також планується експорт цукру.
При таких темпах роботи підприємства працівники стабільно отримуватимуть заробітну плату, рівень якої є вищим за середній по області. Це дозволить не тільки зберегти кваліфіковані кадри, забезпечити селян новими робочими місцями, а й поповнити місцевий бюджет за рахунок податків на доходи фізичних осіб.
Сьогодні реалізація продукції цукрового заводу здійснюється за найнижчою ціною по регіону. Можна впевнено говорити, що Сумщина буде з цукром – якісним та доступним. Миколаївський цукровий завод пропонує патоку до реалізації по Сумській області. Також за низькими цінами можна придбати жом, який використовується тваринницькими господарствами та фермерськими садибами. Важливо, що станом на початок листопада підприємство вже на 95% розрахувалося з постачальниками сировини.

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