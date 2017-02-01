Микола Нога: «Шостка готова до впровадження електронної медичної платформи»

На початку березня у Шостці повинна запрацювати електронна система запису городян на прийом до лікарів. Якщо ці плани стануть реальністю, райцентр стане першим містом у області, де це станеться, і випередить навіть Суми. Ми говорили с міським головою Шостки Миколою не тільки про те, як це вдалося міській владі, а й про розміщення у Шостці центру госпітального округу, ймовірне підвищення вартості проїзду, долю сумновідомого підприємства «Єлга» та на інші теми.

r: Чи зможе реально запрацювати у місті через місяць система електронного запису до лікарів?

Микола Нога: Ми почали працювати над електронною медичною платформою ще досить давно, її нам готує одна із київських фірм. Плануємо, що вона стане частиною загальноміської електронної платформи у рамках програми Smart City, яку ми збираємося впроваджувати. Медична її частина дійсно майже готова до запуску в експлуатацію, вона дозволить шосткинцям бачити через інтернет актуальний графік прийому лікарів, записуватись до них на прийом. В місті декілька поліклінік, тож до одного лікаря може бути черга, а інший цієї ж спеціалізації може бути вільним. Система буде це показувати. Також ми закупили для усіх лікарів комп’ютерну техніку, тож медична документація теж буде переведена в електронну форму.

r: До речі, про реформу. Згідно з її планами щодо Сумщини, Шостка повинна стати центром нового госпітального округу. Чи готово місто і містяни до цього?

М.Н.: Ми готувалися до цього останні 15 років. Наша шосткінська районна лікарня є базовою для півночі області – до нас їздять лікуватися мешканці Шосткинського, Середино-Будського, Ямпольського, частини Кролевецького і Глуховського районів, а також двох сусідніх районів Чернігівської області — Коропського і Сіверського районів. З огляду на перспективу відкриття госпітального округу на протязі останніх років поступово купуємо нове медичне обладнання для лікарень, відкрили нове відділення гемодіалізу, яке тепер разом з глухівським обслуговує всю північ області. У місті також працює відділення обласного діагностичного центру. Нас підтримує обласне управління охорони здоров’я, у нас є повне взаєморозуміння. Лікарями місто укомплектоване. Середнім медичним персоналом також. Звичайно, складно сказати, як воно буде, для появи госпітальних округів треба багато всього перебудувати і, зокрема, змінити свідомість лікарів — вони повинні думати іншими категоріями.

r: У Конотопі спроба перевізників одноосібно підвищити вартість проїзду у маршрутках стала причиною серйозного конфлікту між ними, громадою і владою. Шосткинські перевізники заявляли вам про наміри підвищити вартість проїзду?

М.Н.: Зараз проїзд у маршрутках у місті коштує три гривні — як у Сумах; розуміємо, що це мінімальний тариф у нинішніх умовах. Звичайно, у деяких шосткінських перевізників є бажання підвищити ціни на проїзд, але справа у тому, що ринок пасажирських перевезень у нас не настільки монополізований, як, скажімо, у сусідньому Конотопі, — у місті працюють 28 перевізників. Розпочали з ними переговори, які тривають. У нас є солідний аргумент – у лютому повинен пройти черговий транспортний конкурс на обслуговування маршрутів, тож вони мають прислуховуватися до нашої думки. Думаю, серйозного підвищення ціни на проїзд у Шостці не буде.

r: У 2015 р. у Шостці виникла надзвичайна екологічна ситуація навколо небезпечних хімічних відходів, пов’язана із недбалим ставленням до цього керівників підприємства «Єлга». Чи повністю подолані наслідки цієї ситуації, чи немає впливу на здоров’я шосткинців ?

М.Н.: Підприємство «Єлга» в Шостці вже не працює. Знешкоджено усе, полігон, на якому вони замість утилізації відходів просто їх закопували, закритий, його територія охороняється. Однак говорити про те, що наслідків того, що сталося, ліквідовані, говорити зарано. Нещодавно я зустрічався з посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів, щоб вирішити питання утилізації відходів у Шостці. До речі, проблема утилізації небезпечних відходів — це не тільки проблема Сумської області у цілому, але й всієї країни. На жаль, в Україні зараз немає жодного ліцензованого підприємства, яке б займалося утилізацією таких небезпечних відходів, тож, можливо, треба шукати кошти і можливості, щоб зробити це за кордоном. Тому я звертався з цього питання навіть особисто до прем’єр-міністра Володимира ГРОЙСМАНА, який пообіцяв відповідну підтримку.

r: У 2015 р. перед місцевими виборами з’явилася інформація, що у вас виник конфлікт із народним депутатом від Шостки Ігорем МОЛОТКОМ, який прагнув бачити на посаді мера свою людину. Які у вас відносини зараз?

М.Н.: У нас завжди були нормальні робочі відносини, вони зберігаються і зараз. Народний депутат Ігор Молоток допомагає нам у розвитку міста.

r: Перший проект індустріального парку на території колишнього ВО «Свема» презентували ще десять років тому. Однак реальні успіхи у його реалізації як саме технологічного парку не досить помітні. Наскільки реальний цей проект?

М. Н.: Проект реальний, ваше скептична ставлення до нього не розділяю. На території парку працюють майже три десятки підприємств різного профілю, у тому числі досить високотехнологічні. На цій території також працює новий завод фармацевтичної компанії «Фармак» — це також висотехнологічне виробництво компонентів лікарських препаратів. Звісно, розвиток парку останні роки не надто динамічний, але для цього є об’єктивні причини — кордон поряд, в умовах війни, яка фактично триває, не усі інвестори готові вкладати сюди кошти. Але розвиток парку триває, це життєздатний проект.

r: Через зміни у Податковому кодексі зараз йде масове скорочення кількості підприємців. На вашу думку, як ці фактори впливають на бюджет Шостки? Чи вистачить вам коштів на виплати «бюджетникам» до кінця року?

М. Н.: Безумовно, скорочення ФОПів відбувається і у Шостці. Більша частина із них, як і у інших містах, була «сплячими», податки не сплачувала, тому серйозного впливу цей процес на доходи бюджету не матиме. А ось підвищення мінімальної заробітної плати дійсно вплине на кількість працюючих — підприємці, які не у змозі її виплачувати, почали скорочення персоналу, тож, відповідно, надходження до міського бюджету від податку на доходи фізичних осіб можуть знизитися, а цей надходження від цього податку складають значну частину доходів міського бюджету. Щодо бюджетників – попередні підрахунки показали, що коштів на зарплату їм до кінця року дійсно не вистачає, тож будемо переглядати міський бюджет і шукати кошти за рахунок зменшення витрат на інші видатки.

Сергій Бондаренко, «Панорама» №8