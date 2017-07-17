Меру знай: в Сумах котируются квартиры в центре (инфографика)

Покупатели в Сумах ищут выгодные предложения приобретения одно- и двухкомнатных квартир. Предпочтительный средний ценовой диапазон покупки жилой недвижимости, как в старых, так и в новых домах, — рассказал порталу Domik.ua агент по продаже недвижимости АН «Недвижимость» Валерий Прокопенко.

По мнению специалиста, многие клиенты подыскивают жилые объекты не для себя, а для последующей сдачи в аренду. При этом самыми распространенными требованиями покупателей считается наличие качественного ремонта в квартире, а также ухоженной придомовой территории и остановок общественного транспорта возле дома.

Согласно данным агентств недвижимости Сум, собственники готовы снижать цены при продаже жилых объектов в Сумах. Владельцы уступают в цене в случае, когда необходимо продать жилье срочно. Размер скидки в среднем составляет 10% от общей стоимости квартиры. Если цена жилья соответствует рыночной, период экспозиции продлится около месяца. При изначально завышенной стоимости объекта, срок продажи увеличится.

Данные инфографики демонстрируют средние цены на покупку жилья в многоквартирных домах старого жилого фонда Сум. Стоимость может быть и другой, поскольку зависит от площади, планировки и района расположения жилого объекта.

Приобрести однокомнатную квартиру в центре Сум можно в среднем за $15000-$16000.

Двухкомнатное жилье в домах старого жилого фонда, расположенных в районах, приближенных к центру, можно купить за $16000-$17000.

Покупка трехкомнатного жилого объекта на окраине города обойдется клиентам в $17000-$18000. В центре показатели достигают $18000-$22000.

Для сравнения, купить однокомнатную квартиру в домах старого жилого фонда на окраине Харькова можно в среднем за $22000-$23000.

Агент по продаже недвижимости Ольга Буряк отметила, что многие клиенты в Сумах оставляют продавцам задаток в размере 3% от общей стоимости квартиры. Для полной уверенности в выполнении владельцем всех обязательств, покупатели оформляют процедуру нотариально.

Центр города остается самым привлекательным для покупателей при выборе жилья. Так, самыми интересными для клиентов остаются Харьковская, Ильинская и Соборная улицы.