Панорама / сумы / новости / события / комментарии
28.09 Четверг

Меру знай: в Сумах котируются квартиры в центре (инфографика)

Сегодня, 10:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Меру знай: в Сумах котируются квартиры в центре (инфографика)

Покупатели в Сумах ищут выгодные предложения приобретения одно- и двухкомнатных квартир. Предпочтительный средний ценовой диапазон покупки жилой недвижимости, как в старых, так и в новых домах, — рассказал порталу Domik.ua агент по продаже недвижимости АН «Недвижимость» Валерий Прокопенко.
По мнению специалиста, многие клиенты подыскивают жилые объекты не для себя, а для последующей сдачи в аренду. При этом самыми распространенными требованиями покупателей считается наличие качественного ремонта в квартире, а также ухоженной придомовой территории и остановок общественного транспорта возле дома.
Согласно данным агентств недвижимости Сум, собственники готовы снижать цены при продаже жилых объектов в Сумах. Владельцы уступают в цене в случае, когда необходимо продать жилье срочно. Размер скидки в среднем составляет 10% от общей стоимости квартиры. Если цена жилья соответствует рыночной, период экспозиции продлится около месяца. При изначально завышенной стоимости объекта, срок продажи увеличится.

Данные инфографики демонстрируют средние цены на покупку жилья в многоквартирных домах старого жилого фонда Сум. Стоимость может быть и другой, поскольку зависит от площади, планировки и района расположения жилого объекта.
Приобрести однокомнатную квартиру в центре Сум можно в среднем за $15000-$16000.
Двухкомнатное жилье в домах старого жилого фонда, расположенных в районах, приближенных к центру, можно купить за $16000-$17000.
Покупка трехкомнатного жилого объекта на окраине города обойдется клиентам в $17000-$18000. В центре показатели достигают $18000-$22000.
Для сравнения, купить однокомнатную квартиру в домах старого жилого фонда на окраине Харькова можно в среднем за $22000-$23000.
Агент по продаже недвижимости Ольга Буряк отметила, что многие клиенты в Сумах оставляют продавцам задаток в размере 3% от общей стоимости квартиры. Для полной уверенности в выполнении владельцем всех обязательств, покупатели оформляют процедуру нотариально.
Центр города остается самым привлекательным для покупателей при выборе жилья. Так, самыми интересными для клиентов остаются Харьковская, Ильинская и Соборная улицы.

Напечатать Письмо автору Просмотров 228 Комментариев 0

читайте также
в Сумах собаки и люди учатся сосуществовать
в Сумах собаки и люди учатся сосуществовать
17.07.2017, 16:03 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 16:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости Регион: Сумы Просмотров 82 Комментариев 0
Митинг в защиту бездомных псов собрали в Сумах
Митинг в защиту бездомных псов собрали в Сумах
17.07.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Мнение, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 183 Комментариев 0
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?
17.07.2017, 11:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 17.07.2017, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумы Просмотров 145 Комментариев 0
7 фото
В Сумах отгудел граффити фестиваль (фоторепортаж)
17.07.2017, 09:08 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Культура, Общество Регион: Сумы Просмотров 258 Комментариев 0
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
Псельскую в Сумах «обнадежили и бросили»
17.07.2017, 08:02 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Городские новости, ЖКХ, Общество Регион: Сумы Просмотров 244 Комментариев 0
В Сумских магазинах торгуют просроченными продуктами
В Сумских магазинах торгуют просроченными продуктами
14.07.2017, 14:03 Новость
Панорама Панорама 14.07.2017, 14:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Общество Регион: Сумы Просмотров 158 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыли новый завод в Сумах 4 фото
«ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыли новый завод в Сумах
12.07.2017, 16:14 Новость
Евген Положий Евген Положий 12.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город Регион: Сумы Просмотров 5 477 Комментариев 0
Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)
Сколько стоит жилье в Сумах в июле (инфографика)
12.07.2017, 09:07 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Город, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 601 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
25.09.2017, 09:41
admin adminych admin adminych 25.09.2017, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 175 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
24.09.2017, 16:27
admin adminych admin adminych 24.09.2017, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 157 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 415 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, взрывы на складе боеприпасов под Винницей - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обзор смартфона IPhone X
26.09.2017, 14:10
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
26.09.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
Алина Калугина к материалу
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...
Вчера, 00:04
Алина Калугина к материалу
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Хорошо,что вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...
26.09.2017, 23:59
Алина Калугина к материалу
Онлайн-кредит в МФО
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...
26.09.2017, 23:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII