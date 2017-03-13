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Мэра Сум приглашают проехаться в маршрутке в час пик

Сегодня, 11:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Мэра Сум приглашают проехаться в маршрутке в час пик

Видео-блогер Валерий ОСАДЧЕНКО уже дважды вел стримы из маршруток для определения пассажиропотока. В своем третьем эксперименте он приглашает поучаствовать мэра Сум Александра ЛЫСЕНКО.
«Приглашаю вас сделать третий эксперимент: проехать в пиковый час с 8 (или с половины восьмого) до девяти, чтобы я не был одним человеком… Вы — любитель стрима…Давайте объединим умения и таланты, снимем друг друга и пассажиров. Вы проверите меня, а я проверю себя, и узнаем, что люди думают о нас двоих в одной и той же маршрутке. Жду ответа», — заявил сумчанин журналистам 13 мая.
Валерий Осадченко заявил, что утром и вечером в разные дни проехался в маршрутке №18 и зафиксировал пассажиропоток. «Когда узнал цифру перевозчиков — 12 человек, подумал, что этого не может быть… К моему удивлению, и в первый, и во второй раз зафиксировал больше 100 человек….В 4 раза больше, чем показывают перевозчики в документах…Выяснить реальный пассажиропоток не тяжело. Разговаривал с к0мпьютерщиками: дешевых технологий полно — есть датчики на входе-выходе. Было бы желание», — заявил сумчанин.

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