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Мэр Сум обзавелся новым советником по ЖКХ

Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Мэр Сум обзавелся новым советником по ЖКХ

Советником городского головы Сум с 8 ноября стал Олег ТЕТЕРКИН. Об этом на аппаратном совещании 13 ноября сообщил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. По его словам, Тетеркин будет советником на общественных началах и будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства.
54-летний Олег Тетеркин является директором по персоналу и социальным вопросам ПАО «Сумыхимпром», входит в состав исполкома.
Очень часто работа советником или помощником городского головы является своеобразным «испытательныи сроком» для будущих чиновников. Не исключено, что начальника Департамента инфраструктуры Григория ЯРЕМЕНКО, которого в последнее время все чаще начали стращать санкциями, заменит именно он.

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