Мэр Сум обзавелся новым советником по ЖКХ

Советником городского головы Сум с 8 ноября стал Олег ТЕТЕРКИН. Об этом на аппаратном совещании 13 ноября сообщил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО. По его словам, Тетеркин будет советником на общественных началах и будет заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

54-летний Олег Тетеркин является директором по персоналу и социальным вопросам ПАО «Сумыхимпром», входит в состав исполкома.

Очень часто работа советником или помощником городского головы является своеобразным «испытательныи сроком» для будущих чиновников. Не исключено, что начальника Департамента инфраструктуры Григория ЯРЕМЕНКО, которого в последнее время все чаще начали стращать санкциями, заменит именно он.