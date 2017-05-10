Мэр Сум и его ГАЗели

Александр Лысенко является самым высокооплачиваемым чиновником в области

Шок, который испытали украинцы при изучении деклараций госчиновников в сентябре 2016 г. давно прошёл. Поэтому новости о имуществе и немалом количестве наличных долларов, евро и гривен, хранящихся в домашних сейфах слуг народа в апреле 2017 г., не вызвали особого ажиотажа. Безусловно сумские городские и областные чиновники на фоне хотя бы мэра Днепра Бориса ФИЛАТОВА с его автопарком, яхтой и вертолётом выглядят не очень богатыми, но и бедными их назвать тоже нельзя. В их сейфах тоже можно найти сотни тысяч долларов, мобильные телефоны Vertu, дорогие часы и прочие «игрушки» людей с достатком.

Справедливость приближается

«Если сложить все капиталы чиновников и депутатов, то кредит от МВФ нам не понадобиться», — так в 2016 г. язвительно шутили некоторые активисты, занимающиеся борьбой с коррупцией. Шутки шутками, но в хоре возмущённых голосов о богатстве чиновников и депутатов на фоне нищеты многих простых украинцев тогда многие забыли, что в самом факте владения «заводами и пароходами» нет ничего криминального. Единственные вопросы, которые общество должно задавать чиновникам- насколько законно получение ими тех или иных доходов и имущества и были ли заплачены с них налоги. Безусловно, есть ещё и совесть, и понятие «социальной справедливости», но и то и другое – пока лишь не более чем моральные сентенции для народа, который пытается стать нацией. А вот на эти вопросы о законности обогащения чиновников должно было ответить Национальное агентство по борьбе с коррупцией, на сайте которого и размещались электронные декларации. К сожалению, по разным причинам НАЗК эту работу до февраля 2017 г. не выполнило- лишь только в марте началась проверка деклараций госслужащих «вип-эшелона» — президента, премьер-министра, министров и депутатов Верховной Рады. Далее начнётся проверка деклараций чиновников рангом пониже. Поэтому мы не стали судить, о том, насколько правомерны доходы сумских чиновников, а заглянули в их декларации за 2016 г. и нашли там много интересного.

*Собственно, они ничем не отличаются от деклараций чиновников и депутатов общенационального уровня – все те же большие дома, немаленький автопарк и энное количество налички в домашних сейфах и в банках*.

Войтенко и INFINITI

Самым состоятельным по совокупности всех доходов семьи среди сумских городских чиновников оказался отнюдь не мэр Александр ЛЫСЕНКО, а его первый заместитель Владимир ВОЙТЕНКО. Это неудивительно – он долгое время занимался бизнесом, который продолжает работать и сегодня, хотя и перерегистрирован на супругу. В 2016 г. Владимир Войтенко, его жена Ирина и сын Евгений получили совокупный доход в сумме 2,183 млн грн. Из них зарплата самого г-на Войтенко составила 192, 2 тыс. грн. что на 71% больше, чем в 2015 г. – тогда он получил 111, 8 тыс. грн. Таким образом, сумским налогоплательщикам в 2016 г. услуги первого заместителя мэра по управлению городом обходились ежемесячно в 16 тыс. грн.

За 2016 год жена г-на Войтенко Ирина получила 994,3 тыс. грн. доходов от предпринимательской деятельности (в 2015 году – 931,7 тыс. грн.) и 75,2 тыс. грн. зарплаты (в 2015 г. — 73 454 грн). Старший сын Евгений получил 890, 4 тыс. грн. доходов от предпринимательской деятельности, тогда как в 2015 г. эта сумма составила 833, 2 тыс. грн. и 30 942 грн. зарплаты.

Корпоративные права на бизнес г-на Войтенко ныне принадлежат его жене: она владеет 100% прав (акций) на ООО «Магазин 218» и 66% — ООО «Наш супермаркет». В денежном эквиваленте стоимость этих прав оценивается в 4,2 млн грн. Также у жены есть земельный участок площадью 1000 кв. м, автомобиль INFINITI FX30D 2013 г. в., приобретённый в 2015-м, и 113 тыс. долларов наличными. Получается, что личного автомобиля в собственности самого г-на Войтенко нет, как нет у него вкладов в банках, а также жилья в личной собственности. Квартира площадью 118 кв. м зарегистрирована на сына Евгения.

Мер и его ГАЗели

В социальных сетях много язвительных шуток на тему маршруток в декларации городского головы Сум Александра ЛЫСЕНКО. И в самом деле, ГАЗелей в его декларации за 2016 г. ни много ни мало, а четыре –все выпуска 2005 г. Но маршрутками их считать нельзя — одна из них оказалась малым бортовым грузовиком, модели, подобные остальным, действительно когда-то бегали по сумским маршрутам, но давно на них не используются. Автомобилисты объяснили нам, что если подобные машины ещё на ходу, то сейчас они могут использоваться только для перевозки мелких грузов в салоне.

А если без шуток, доходы Александра Лысенко за 2016 г. составили 330 тыс. грн., из них зарплата составила 328, 6 тыс. грн и 1 тыс. грн. процентов. Кстати, зарплата мэра в 2016 г. возросла почти на 40%, ведь в 2015 г. она составляла 227, 2 тыс. грн. Таким образом, услуги мэра сумским налогоплательщикам в 2016 г. обходились ежемесячно в 27,3 тыс. грн.! Это даже больше, чем получал глава ОГА Сумской области Николай КЛОЧКО.

Дома г-н Лысенко держит 210 тыс. грн и 10 тыс. долларов, а на счету в банке -12, 7 тыс. грн. и 227 евро. При этом жена мэра за 2016 г. никаких доходов не получала.

Во владении у Александра Лысенко находится земельный участок 600 кв. м, у его жены – 1000 кв. м. Мэр владеет 23% жилого дома площадью 29,1 кв. м, 50% квартиры площадью 39,6 кв. м, 50% складского помещения площадью 331,1 кв. м. На жену зарегистрирован дом площадью 141,4 кв. м, в котором, судя по сумским сайтам, и проживает мэр с семьёй.

Скромный секретарь

Самым скромным из первой «тройки» городских чиновников оказался секретарь Сумского горсовета Андрей БАРАНОВ. В 2016 г. он задекларировал 176,5 тыс. грн. зарплаты, а его жена Ирина — 64,6 тыс. грн дохода в виде зарплаты, полученной в «Укрсиббанке»

В собственности секретаря горсовета есть 25% квартиры площадью 48,35 кв. м, у его жены тоже 25%, но другой квартиры площадью 29,76 кв. м. – те же, что и раньше. Ему также принадлежит Chevrolet Aveo 2005 г. в. Ни в банках, ни дома у него нет средств, превышающих 50 минимальных зарплат.

Мерседесы и глава облсовета

Самым состоятельным среди областных чиновников оказался глава облсовета Владимир ТОКАРЬ. Это неудивительно – он много лет занимался бизнесом, в частности с ним ассоциировали «Сумской завод продтоваров» в пригородном с. Бездрик. В должность глава облсовета Владимир Токарь вступил в только 2 декабря 2016 г., при этом ему пришлось заполнить декларацию за 2015 г. Согласно ней, совокупный доход семьи главы облсовета за этот год составил более 1,7 млн грн., из которых Владимир Токарь задекларировал 984,5 тыс. грн., из них зарплата составила лишь 34,5 тыс. грн. Его жена Ольга получила 895, 2 тыс. грн. годового дохода, из которых 750 тыс. грн. –доход от продажи имущества, 100 тыс. грн. –дивиденды и проценты, 30,9 тыс. грн. — страховые выплаты и 13,3 тыс. грн. – «другие выплаты». На тот момент Владимиру Токарю принадлежали три земельных участка площадью 1000, 634 и 566 кв. м, два жилых дома площадью 403,5 и 344,3 кв. м и «другое имущество» площадью 261,6 кв. м., а вот автомобилей в личной собственности Владимир Токарь не имел. Единственное авто семьи — Mercedes-Benz GL 350 2014 г. выпуска — принадлежал его жене, которая также владела неким «другим недвижимым имуществом» площадью 73,6 кв. м, которое, как выяснилось в 2016 г., оказалось… нежилыми апартаментами в оккупированном Крыму – в Ялте. Кстати, сейчас стоимость автомобиля Mercedes-Benz GL 350 на вторичном рынке по ценам, которые не особо отличаются от 2015 г., составляет 59-65 тыс. долл.

А вот минувший 2016 г. выявил очевидную приверженность Владимира Токаря к автомобильной марке Mercedes – за год он приобрёл в личную собственность ещё две машины этого бренда, в частности Mercedes GLE 250D 4 MATIC 2015 г. выпуска и Mercedes GLE 400 4 MATIC 2016 г. выпуска. При этом машина жены также осталась в семье. Любопытная деталь, полного объяснения которой у нас нет: из раздела «Затраты» в декларации следует, что Владимир Токарь в 2016 г. приобрёл не два, а три транспортных средства — за 2 млн. грн (GLE 400 4), за 1,4 млн грн. (GLE 250D 4) и некое неизвестное стоимостью 1,6 млн грн.– всего на сумму 5 млн грн. Чуть ниже в графе декларации о проданном имуществе этот неизвестный автомобиль указан как уже реализованный.

При таких значительных расходах общие доходы Владимира Токаря, по сравнению с 2015 г., в 2016 г. резко упали и составили только 200,4 тыс. грн. От продажи некого имущества он получил 149 тыс. грн., в качестве зарплаты на «Сумском заводе продтоваров» — 40,7 тыс. грн., а на посту главы облсовета, на котором пробыл в 2016 г. меньше месяца, – 10,7 тыс. грн. Доходы его жены Ольги вообще ограничились пенсией, близкой к минимальной, – за год её сумма составила всего около 14 тыс. грн. Правда, при этом нынешний глава облсовета содержит дома не много ни мало, а 730 тыс. долл., так что на текущие расходы, скажем на содержание тех же автомобилей, у него средства есть. А вот банковских вкладов ни у главы облсовета, ни у его жены нет. Кроме этого, из ценных вещей у Владимира Токаря задекларирован телефон VERTU CONSTELLATION неизвестного года производства (новый стоит 4 тыс. евро) и элитные швейцарские часы PERRELET (новые в зависимости от модели можно стоят от 4 до 9 тыс. евро) Количество домов и земельных участков у главы облсовета по сравнению с 2015 г. не изменилось, а вот к апартаментам жены в Ялте прибавилась некая «нежилая недвижимость» площадью 264 кв. м.и балансовой стоимостью почти в 640 тыс. грн. Поскольку среди крупных затрат в 2016 г. суммы на её приобретение не указаны, остаётся предположить, что эта недвижимость просто ранее не декларировалась.

Кроме всего перечисленного, оказалось, что жена главы облсовета Ольга владеет 25% корпоративных прав (или акций) в ТОВ «ТРК Майбуття» и аналогичной частью прав в ТОВ «Сумские телекомсистемы». Общая денежная стоимость этих прав (акций) составляет 1,9 млн грн. Кстати, в декларации за 2015 г. этой информации не было.

Ричкаль впереди

Парадокс, но первый замглавы Сумского облсовета Анатолий РИЧКАЛЬ задекларировал в 2016 г. доходов больше, нежели его шеф Владимир Токарь, – 293, 2 тыс. грн. Из этой суммы самой крупной оказалась зарплата первого зама главы облсовета — 253, 6 тыс. грн., остальное – зарплата ещё на посту главы областной милиции, благотворительная помощь, компенсации за питание и проживание.

Жена г-на Ричкаля Лидия получила в 2016 г. 119,3 тыс. грн. дохода, из которых львиную долю составили зарплата и доход от продажи некого имущества.

В домашнем сейфе у Анатолия Ричкаля — 112 тыс. грн. наличными, у его жены — 6 тыс. долл. Ещё 17 тыс. долл. Лидия Ричкаль одолжила неизвестному «третьему лицу». Семье также принадлежат три авто — Opel Vectra 2006 г. в.; Honda CR-V 2012 г. в.; Toyota Land Cruiser Prado 2006 г. в., три земельных участка общей площадью 1000 кв. м, квартира в 73 кв. ., 33% другой квартиры и садовый домик. Причём домик, один из земельных участков и одна из машин были приобретены в 2016 г. на сумму 288 тыс. грн.

Rolex и губернатор

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко в 2016 г. получил 180,8 тыс. грн. доходов, из которых львиную долю составила зарплата – 180, 7 тыс. грн. плюс некий подарок не в денежной форме на сумму 69 грн.

Зато в домашнем сейфе глава ОГА держит 245 тыс. долл. и 260 тыс. грн., что, кстати, чуть меньше, чем в 2015 г. На счетах в банке у него 1, 2 тыс. долларов и 46, 5 тыс. грн.

Из имущества у руководителя области есть 33,3% квартиры общей площадью 75 кв. м, право собственности на квартиру своего отца общей площадью 84,3 кв. м. Из ценных вещей у Николая Клочко оказались наручные часы Rolex и Omega, коллекция марок и коллекция монет Нацбанка Украины. Для справки — стоимость нового Rolex стартует от 8 тыс. евро, недорогую модель Omega в Украине можно приобрести за 3 тыс. евро.

Жена главы ОГА Снежана в 2016 г. получила 114,2 тыс. грн. доходов, из которых наибольшую часть составили доходы от предпринимательской деятельности – 66, 2 тыс. грн., остальные значимые суммы – зарплата и гонорары. Кроме того, она держит в домашнем сейфе 37 тыс. евро и 50 тыс. грн. налички, а в банке — всего 127 грн. На г-жу Клочко также зарегистрирован земельный участок площадью 1199 кв. м, квартира площадью 47 кв. м, автомобиль Toyota RAV4 2011 г. в. и норковая шуба (приобретённая в 2013 году).

Замы и миллион

Так уж получилось, что доходы первого заместителя главы ОГА

Александра МАРЧЕНКО в 2016 г. обогнали доходы его шефа Николая Клочко. Во-первых, его зарплата за прошлый год оказалась на 12 тыс. грн. больше и составила 192, 5 тыс. грн. Во-вторых, он получил доход от продажи квартиры 994,5 тыс. грн. И, как вишенка на тортик, — стоимость двух подарков, полученных в 2016 г., также обогнала стоимость подарка г-ну Клочко и составила 423 грн.

Вкладов в банках у г-на Марченко нет, а вот в домашнем сейфе он держит 38 тыс. долларов

В собственности первого зама также есть две недостроенные квартиры в Киеве площадью 62 и 48 кв. м, которые он купил в 2016 г., выложив за них в общей сумме около 1,6 млн грн. Г-ну Марченко принадлежат 50% земельных участков площадью 531 и 500 кв. м в Черкасской области и 50 % садового домика площадью 70,9 кв. м там же. Ездит он на собственном авто Honda Crosstour 2013 г.в. стоимостью 437 тыс. грн.

А вот ещё один заместитель главы ОГА Иван БОРШОШ в 2016 г. получил доходов меньше, чем его шеф, – 180, 5 тыс. грн. зарплаты плюс подарок в неденежной форме 69 грн.

Г-ну Боршошу принадлежит 100% прав на квартиру площадью 59,6 кв.м, а также два автомобиля — Santa Fe 2.2CRDi 4WD 2007 г.в. и грузовой FAW 1038 2006 г.в. Как он заявлял ранее, Hyundai используется как личный и как служебный автомобиль, а грузовик находится в нерабочем состоянии.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №19