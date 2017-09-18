Панорама / сумы / новости / события / комментарии
08.11 Среда

Мер Лебедина проти дітей

Сегодня, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Мер Лебедина проти дітей

Міський голова м. Лебедин Олександр Бакликов, обраний від Громадської позиції відмоляється від підвозу школярів до навчальних закладів, про що повідомив письмово. Копії звернень надійшли до редакції media.sumy від мешканців Лебединщини. Мешканці обурені такими діями міського очильника, який виявився популістом, а не людиною справи. ІД.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
В Сумах ремонтируют дорогу на Роменской (фото) 4 фото
В Сумах ремонтируют дорогу на Роменской (фото)
18.09.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 18.09.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 281 Комментариев 0
Считать не пересчитать в Сумах
Считать не пересчитать в Сумах
18.09.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 18.09.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 236 Комментариев 1
Мартиролог Сумщины пополнился
Мартиролог Сумщины пополнился
18.09.2017, 07:10 Новость
Панорама Панорама 18.09.2017, 07:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 309 Комментариев 0
В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт
В Сумах ремонт «подкорректирует» транспорт
04.09.2017, 17:03 Новость
Панорама Панорама 04.09.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 119 Комментариев 0
В Сумах сегодня обсудят тарифы
В Сумах сегодня обсудят тарифы
23.08.2017, 13:05 Новость
Панорама Панорама 23.08.2017, 13:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 225 Комментариев 0
Резервы для ТЭЦ в Сумах
Резервы для ТЭЦ в Сумах
15.08.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 15.08.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
В Сумах уменьшили стоимость проезда для младших школьников
В Сумах уменьшили стоимость проезда для младших школьников
15.08.2017, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 209 Комментариев 0
Странный угон в Сумах
Странный угон в Сумах
15.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 15.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 525 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Миколаївський цукровий завод: стабільність і розвиток
Вчера, 18:00
admin adminych admin adminych Вчера, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 241 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
Вчера, 12:30
admin adminych admin adminych Вчера, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 463 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 581 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII