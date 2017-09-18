Міський голова м. Лебедин Олександр Бакликов, обраний від Громадської позиції відмоляється від підвозу школярів до навчальних закладів, про що повідомив письмово. Копії звернень надійшли до редакції media.sumy від мешканців Лебединщини. Мешканці обурені такими діями міського очильника, який виявився популістом, а не людиною справи. ІД.
Мер Лебедина проти дітей
Сегодня, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
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