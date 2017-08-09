Мэр Конотопа обещает объявить голодовку

Пешком к Президенту

Мэр Конотопа Артем СЕМЕНИХИН прошел пешком 250 км от родного райцентра до столицы, чтобы вручить президенту страны письмо с призывом распустить местный депутатский корпус и назначить перевыборы. Семенихин пустился в путь 5 августа и пришел в Киев 11 августа. К президенту его не пустили, но он передал обращение в приемную Администрации. По словам городского головы, как только будет распущен совет, он тоже напишет заявление о сложении с себя властных полномочий и вместе с депутатами пойдет на выборы. Этот шаг мэра Конотопа вызван тем, что уже несколько месяцев депутаты горсовета не могут собраться, чтобы провести пленарное заседание и решить массу накопившихся вопросов и проблем.

В субботу, 12 августа, депутаты Конотопского горсовета в очередной раз не собрались, чтобы провести пленарное заседание. Из 36 депутатов в зале зарегистрировались 17. Для того чтобы сессия была полномочной, не хватило двух человек. На несостоявшейся сессии должны были рассмотреть 14 вопросов повестки дня. Среди них земельные вопросы, вопросы по поводу денег для медицинских учреждений и транспорта. По словам Семенихина, отсутствовали депутаты от четырех фракций – «Солидарности», «Родного города», «Народной партии» и «Воли народа». После этого мэр заявил, что будет прибегать к акциям неповиновения.

«В связи с тем, что президент Украины не прислушался к тому обращению, к тому ультиматуму, который я ему поставил, чтобы его фракция пришла и проголосовала за социально важные вопросы, мы планируем ориентировочно на этой неделе отправиться в город Киев к Администрации Президента и большим количеством людей просто лечь напротив входа в Администрацию на карематах, и будем голодать», — заявил городской голова на пресс-конференции. По словам Семенихина, голодовка будет продолжаться, пока не будет распущен Конотопский городской совет, а президент не даст команду фракции БПП «Солидарность» прийти на сессию и проголосовать за социально важные вопросы.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №34