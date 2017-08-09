Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.08 Понедельник

Мэр Конотопа обещает объявить голодовку

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Мэр Конотопа обещает объявить голодовку

Пешком к Президенту

Мэр Конотопа Артем СЕМЕНИХИН прошел пешком 250 км от родного райцентра до столицы, чтобы вручить президенту страны письмо с призывом распустить местный депутатский корпус и назначить перевыборы. Семенихин пустился в путь 5 августа и пришел в Киев 11 августа. К президенту его не пустили, но он передал обращение в приемную Администрации. По словам городского головы, как только будет распущен совет, он тоже напишет заявление о сложении с себя властных полномочий и вместе с депутатами пойдет на выборы. Этот шаг мэра Конотопа вызван тем, что уже несколько месяцев депутаты горсовета не могут собраться, чтобы провести пленарное заседание и решить массу накопившихся вопросов и проблем.
В субботу, 12 августа, депутаты Конотопского горсовета в очередной раз не собрались, чтобы провести пленарное заседание. Из 36 депутатов в зале зарегистрировались 17. Для того чтобы сессия была полномочной, не хватило двух человек. На несостоявшейся сессии должны были рассмотреть 14 вопросов повестки дня. Среди них земельные вопросы, вопросы по поводу денег для медицинских учреждений и транспорта. По словам Семенихина, отсутствовали депутаты от четырех фракций – «Солидарности», «Родного города», «Народной партии» и «Воли народа». После этого мэр заявил, что будет прибегать к акциям неповиновения.
«В связи с тем, что президент Украины не прислушался к тому обращению, к тому ультиматуму, который я ему поставил, чтобы его фракция пришла и проголосовала за социально важные вопросы, мы планируем ориентировочно на этой неделе отправиться в город Киев к Администрации Президента и большим количеством людей просто лечь напротив входа в Администрацию на карематах, и будем голодать», — заявил городской голова на пресс-конференции. По словам Семенихина, голодовка будет продолжаться, пока не будет распущен Конотопский городской совет, а президент не даст команду фракции БПП «Солидарность» прийти на сессию и проголосовать за социально важные вопросы.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №34

Напечатать Письмо автору Просмотров 148 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине перезахоронят солдата
На Сумщине перезахоронят солдата
09.08.2017, 18:46 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 18:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 35 Комментариев 0
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины 3 фото
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины
09.08.2017, 13:21 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 13:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 0
На Сумщине построили сельский водопровод
На Сумщине построили сельский водопровод
20.06.2017, 12:11 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 12:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 140 Комментариев 0
На Сумщине новый военный комиссар
На Сумщине новый военный комиссар
07.06.2017, 14:15 Новость
Панорама Панорама 07.06.2017, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 186 Комментариев 0
Служба 911 по-сумски (фото) 7 фото
Служба 911 по-сумски (фото)
23.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 338 Комментариев 0
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото) 2 фото
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото)
23.05.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 321 Комментариев 0
Непонятная история в Сумах
Непонятная история в Сумах
22.05.2017, 16:20 Новость
Панорама Панорама 22.05.2017, 16:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 754 Комментариев 0
На Сумщине живут 1,1 млн человек
На Сумщине живут 1,1 млн человек
18.04.2017, 16:10 Новость
Панорама Панорама 18.04.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 152 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 255 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 1
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 323 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Як на Сумщині знищили близько тисячі прихильників Мазепи
А як знищувалися козаки шведами, чому не пишете? Зокрема звірства експедиційного корпусу Функа, ось свідчення - щоденник Адлерфельда: «10 грудня ...
Вчера, 21:12
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине двое полезли в петлю
И такие результаты "ЖИЗНИ ПО НОВОМУ" для людей, БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны ...
19.08.2017, 22:46
albelen44 к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Да сейчас столько хороших магазинов с детской одеждой, я всегда заказываю через Интернет так в разы дешевле, чем на рынке. ...
19.08.2017, 17:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII