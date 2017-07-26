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Медицина по-новому: чего ждать украинцам

Вчера, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Медицина по-новому: чего ждать украинцам

Закон о медреформе носит название «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». За принятие документа во втором чтении проголосовали 240 нардепов.
Он предполагает изменение модели финансирования, вводит международные протоколы лечения, страховую медицину, плату за услуги врачей. Также реформа создает систему государственного социального медицинского страхования, — сообщают Вести.
Отныне застрахованные лица получают медицинские услуги и лекарства полностью или частично за счет средств государственного солидарного медицинского страхования. Это правило касается медицинских учреждений любой формы собственности, а также лиц-предпринимателей. Лечебные учреждения разделяются на три звена: семейные амбулатории, узкопрофильное медицинское обслуживание, узкоспециализированные больницы.
Согласно закону, в рамках программы медицинских гарантий бесплатным (полностью или отчасти) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства остается:
* вызов экстренной медицинской помощи;
* первичная медицинская помощь;
* вторичная (специализированная) медицинская помощь;
* третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь;
* паллиативная медицинская помощь;
* медицинская реабилитация;
* медицинская помощь детям до 16 лет;
* медицинская помощь в связи с экстренными родами.
Касаемо вторичной и третичной медпомощи, закон устанавливает, что ее оплату отчасти будет проводить пациент, отчасти — госудрарство. Пропорции оплаты пока парламент не установил. Также госбюджет обеспечивает программы общественного здоровья, борьбу с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельность, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Программа медицинских гарантий утверждается Верховной Радой Украины каждый год, как и деньги, которые будут на не направлены. Объем средств не может быть меньше 5 % от ВВП.
Касаемо семейных врачей, то они получают 370 грн в год за пациента. На эти деньги пациенты имеют право на гематологические исследования (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой), биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови (глюкоза крови, общий холестерин, анализы мочи, общий анализ мочи), инструментальные методы исследования (электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя, микроскопия мокроты), быстрые тесты (быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис).
Как писали «Вести», оплата медицинских услуг для каждого украинца будет производиться по трем пакетам. Первый — «зеленый», по которому бесплатно можно будет вызвать скорую помощь, терапевта или семейного врача, а также находиться на лечении в хосписах. На все это правительство планирует выделять по 370 грн в год на каждого пациента. За все остальное придется платить.
Например, частично из бюджета и частично из кармана пациента оплачивается «синий» пакет, включающий в себя роды, операции и лечение в стационаре. «Красный» пакет включает эстетическую медицину и эстетическую стоматологию, которую пациенту придется оплатить из собственных средств.
Согласно реформе, у каждого из врачей будет не более 2000 пациентов, но уже сейчас у многих из них вдвое превышены нормативы. Также в Украине планируют отменить обязательные вызовы врачей на дом. Вместо этого пациентов хотят консультировать по телефону или скайпу, а врач сам будет решать, к кому ехать, а кого достаточно осмотреть удаленно.

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Вчера, 23:44

    БАРАНЫ делали медицинскую «реформу».
    Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ у вас ЗДОРОВЬЕ (с помощью ЛЖЕмедицинской «реформы»), БЛАГОСОСТОЯНИЕ (с помощью ЛЖЕпенсионной «реформы» и бешеного роста цен) и СВОБОДУ (с помощью ЛЖЕсудебной «реформы») с ВЫБОРОМ (не меняя несколько лет НЕЛИГИТИМНОЕ ЦВК). Без этих ОСНОВ нормальный человек НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ.
    МАРОДЁРЫ у власти РАСТАСКИВАЮТ десятками МИЛЛИАРДОВ народную казну (как Янукович) и им НЕ ХВАТАЕТ денег на БЕСПЛАТНОЕ медицинское обслуживание народа (согласно Конституции), то они решили НАВЕШАТЬ ЛАПШИ НА УШИ (как на выборах 2014г.) и ПООБЕЩАТЬ сказку (типа «почую кожного» и «жизнь по новому») о «реформе» медицины, которая наоборот УСКОРИТ ЛИКВИДАЦИЮ медобслуживания народа. Почему я сам должен «выбирать» себе врача, а не медспециалист — я что специалист в этом или на лбу у врача написано что он ЛУЧШИЙ. А если все ПОБЕГУТ к лучшим (а они в основном с опытом и ПОСТАРШЕ) врачам, то НЕОПЫТНЫЕ молодые (оставшиеся без пациентов) врачи РАЗБЕГУТСЯ по рынкам. И что произойдёт когда опытные врачи СОСТАРЯТСЯ — вот именно, МЕДИЦИНА ЗДОХНЕТ.
    Ну понятно что в преддверии ВЫБОРОВ властной ШАЙКЕ надо ПОДКУПИТЬ как можно БОЛЬШЕ людей и как можно ДЕШЕВЛЕ (как делали уголовники Кучма и Янукович) — вот эта группа называется ПЕНСИОНЕРЫ. Они будут БЛАГОДАРНЫ МАРОДЁРАМ у власти за 15-40% ПОДАЧКУ к пенсии, НЕ ЗНАЯ и ЗАБЫВАЯ что согласно ДЕЙСТВУЮЩЕМУ Закону (который «власть» НАРУШАЕТ) им ДОЛЖНЫ УВЕЛИЧИТЬ пенсию на БОЛЕЕ 80% к пенсии 2013г.. Большинству пенсионеров НЕ ХВАТАЕТ ума понять что 80% больше 40%, что выйти (хотя бы половине их) на площадь к власти на 3-5 дней и ПОТРЕБОВАТЬ её НЕ ВОРОВАТЬ, а УВЕЛИЧИТЬ народу пенсию (реально в 2 раза) — это в десятки раз БОЛЬШЕ им ДОХОД чем 6-ти месячные поездки на участки для КОЛУПАНИЯ в земле чтобы вырастить КОПЕЕЧНЫЕ овощи и фрукты.
    А подчинив себе судебную власть («судьи» будут получать ЗРЯплату в 300 000 гривен) через ЛЖЕсудебную «реформу» Порошенко легко ЛИШИТ СВОБОДЫ ЛЮБОГО и даже может ОТСТРЕЛИТЬ недовольных им, реализуя возможность использования армии, заложенную в ПРОТЯНУТЫЙ «закон» о реинтеграции Донбасса. Ведь у властных МАРОДЁРОВ почти весь народ это АГЕНТЫ КРЕМЛЯ, а они типа патриоты и ГРАБЕЖОМ улучшают жизнь народу. А «законы» БАНДЫ Януковича от 16.02.14г. по сравнению с этим покажутся детским баловством.

    Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2.
    Банду ГЕТЬ!!!
    И такой БЕСПРЕДЕЛ власти и их шестёрок, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за этих ТВАРЕЙ (последователей Януковича), не уберут за собой этот МУСОР. А аппетит у ТВАРЕЙ приходит во время еды при МОЛЧАНИИ их БАРАНОВ. Только НЕ ГОЛОСУЙТЕ опять за старое кучмовско-януковское ЛЖИВОЕ ВОРЬЁ и нынешних МАРОДЁРОВ из Блока Подлого Порошенко с АНТИнародным фронтом: Рабиновича, Мураева с Бойко и ПРОДАЖНЫХ ШЕСТЁРОК-ВЗЯТОЧНИКОВ власти типа Ляшко. ГОЛОСУЙТЕ за команды Гриценко, Тимошенко, Добродомова, Лещенко, Шабунина, «Самопомич».
    Ибо экономику и страну совсем ЗАГРОБЯТ МАРОДЁРЫ у власти и можем опоздать с жизнью ПОЛУЧШЕ.Всё что было сделано полезного для народа было сделано народом не благодаря, а ВОПРЕКИ ВРЕДИТЕЛЬСТВУ мародёров у власти. БАНДА гаранта-Потрошителя РАЗДАЁТ януковским ОЛИГАРХАМ ПО ДЕШОВКЕ акции ГОСпредприятий (НЕДОПОЛУЧАЕМ миллиарды) чтобы их «депутаты»-шестёрки ГОЛОСОВАЛИ за АНТИнародные «законы» БлокаПодлогоПотрошителя и АНТИнародного фронта.
    Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО РАЗВОРОВЫВАЮТ и ВАЛЯТ Украину, ПОСОБНИЧАЯ РОССИЙСКИМ банкам, организациям и товарам. А для этого МАРОДЁРЫ у власти сделали ВСЁ чтобы в новой полиции был ОДИН новый полицейский из ПЯТИ, а ЧЕТЫРЕ старых МЕНТА (САБОТИРУЯ ВСЕ действия Саакашвили и его команды, которая вывела Грузию на ПЕРЕДОВЫЕ позиции в МИРЕ) для СОХРАНЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА при их власти и их ЖИЗНИ ПО НОВОМУ. Порошенко — ЧЕМОДАН, вокзал, Ростов на Дону – там фашист Путин СОБИРАЕТ таких гарантов КОРРУПЦИИ и строителей ДИКТАТУРЫ, ДИКТАТОРОВ, ПОМАГАЮЩИХ путинскому РЕЖИМУ.
    Из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ, которую ВДАЛБИВАЕТ «кабмин» на ТВ за наши деньги что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а за ЛЖИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ воров, коррупционеров и уголовников — теперь ВЕСЬ народ жуёт эту ЛАПШУ с ушей ВИНОВНИКОВ «торжества» ЖИЗНИ ПО НОВОЙ. И чтоб народ ОТВЛЕЧЬ от жувания НОВЫХ ГНИЛЫХ сухарей при ЖИЗНИ ПО НОВОМУ этой БАНДЫ МАРОДЁРОВ, их Пшонко-Луценко КРУТИТ БЕСКОНЕЧНЫЙ МЫЛЬНЫЙ сериал (как Санта-Барбара) о НЕУЛОВИМОМ и НЕНАКАЗУЕМОМ Януковиче, которого они СПЕЦИАЛЬНО ВЫПУСТИЛИ (как сказал сам Аваков в феврале 2014г. — у людей память то КОРОТКАЯ) чтоб потом ВОЗГЛАВИТЬ его ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ и зажить ПО НОВОМУ. А чтобы БАРАНЫ не дёргались и не думали о МАРОДЁРАХ их «пугают» Путиным. Так же делает и Путин, пугает своих БАРАНОВ враньём об Америке и НАТО, чтобы БАРАНЫ спокойны были в стойле и НЕ МЕШАЛИ ОБВОРОВЫВАТЬ Россию и УБИРАТЬ неугодных. Уже ТРИ ГОДА 95% ИСПОЛНИТЕЛЕЙ воровских схем БЕЗНАКАЗАННО ПРОДОЛЖАЮТ ВОРОВАТЬ у народа для НЫНЕШНИХ временщиков у «власти» и янучар после ПОКАЗУХИ с арестами ОТПУСКАЮТ за уплату ими 20% от НАГРАБЛЕННОГО.
    Когда эта БАНДА почувствовала приближение их КОНЦА и приближение возможности попадания ЗА РЕШЁТКУ, то вспомнила о повышении зарплат рабочим (а не только себе ДАРМОЕДАМ) и о другой ЛАПШЕ, которую ВЕШАЛИ на выборах. Двойным ЛИПОВЫМ повышением мин.зарплаты БАНДА Порошенко-Яценюка УСПОКОИЛА баранов чтобы они не снесли этих МАРОДЁРОВ-чинуш, узнав из их деклараций (после 1.11.16г.) как они ЖИРУЮТ (подымая МНОГОКРАТНО СЕБЕ зарплату) и сколько этот КОРРУПЦИОННЫЙ МУСОР НАКРАЛ с Бюджета и на лоббистских ВЗЯТКАХ, СДИРАЯ ПОСЛЕДНЮЮ ШКУРУ с народа. Поэтому Потрошенко и задерживал со своей БАНДОЙ подачу декларации, пихая «законы», уменьшающие борьбу с коррупцией. Резкое повышение мин.зарплаты РАСКРУТИЛО ИНФЛЯЦИЮ, приведя к новому ОБНИЩАНИЮ народа и ДОБИВАЕТ экономику.
    БАНДУ ГЕТЬ!!! 14.04.16г. КОНТРреволюция янучар, возглавляемая потрошенко-яйценюковскими МАРОДЁРАМИ, РАЗМНОЖАЮЩИМИ КОРРУПЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕВАНШ, СПЕЦИАЛЬНО НАРУШИВ Конституцию (ст.6, 19, 83, п.9 ст.106) для «назначения» НЕЛИГИТИМНОГО кабмина Гройсмана (коалиции НЕТ или есть с членами БАНДЫ Януковича). Эти падонки ВНОВЬ восстановили БЕСПРЕДЕЛ Януковича к Законам. Смерти «Небесной СОТНИ» и тысяч солдат помножены на НОЛЬ МАРОДЁРАМИ у власти.
    Как там ОФШОРЫ Порошенко поживают, что открыл он ПОСЛЕ избрания, как и его шестёрок в «кабмине» Гройсмана?! Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, продолжая покупать за госденьги через СВОИ фирмы (как януковский Бойко НЕФТЕвышки) оборудование в 1,5 раза дороже за рубежом (поднимая чужую экономику и заваливая украинскую), а не загружать наши предприятия работой. 841 страница ведомостей получения ВЗЯТОК (на 2,5 млрд.$) от ПРУ Януковича ПРОЧИСТИТ мозги ленивцам думать головой и напрягать память на выборах, увидев в ней фамилии МАРОДЁРОВ у власти. «Порошенко ХУЖЕ Януковича» сказал Шабунин (возглавляет ОБЩЕСТВЕННУЮ АНТИкоррупционную организацию “Центр противодействия коррупции») в передаче «Левый берег» – наконец ДОШЛО, а то ранее надеялись на что-то. МАРОДЁРЫ увольняют всех кто арестовывал БРИЛЛИАНТОВЫХ «прокуроров» и кто борется с КОРРУПЦИЕЙ. Главный СБУшник НЕ ПОДАЛ е-декларацию, НАРУШИВ Закон – значит есть что ПРЯТАТЬ, и этот будет бороться с коррупцией?!
    Иуда Ющенко говорил, чтобы ПОБОРОТЬ коррупцию надо ОТДЕЛИТЬ бизнес от власти, а его КУМ Порошенко делает всё НАОБОРОТ, начав с себя НАРУШАТЬ Законы ещё c 1999г., продолжив в 2005г. и РАЗОШЁЛСЯ по полной сейчас. Послушав этих МАРОДЁРОВ у власти, получается, что одно это ВОРЬЁ является проукраинским, а ВСЕ недовольные ими и ВЕСЬ народ – это АГЕНТЫ КРЕМЛЯ.
    Эти порошенки-яценюки показали себя на всю Украину как рекетиры-воры ещё в 2005г., РАЗВАЛИВ демократич. коалицию – 70% народа это ЗАБЫЛИ (как и БАНДИТИЗМ Януковича до 2005г. забыли на выборах 2010г., РАЗВЕРНУВ Украину с РАЗВИТИЯ в сторону ДЕГРАДАЦИИ). Еще в марте 2014г. для ЛЕНИВЫХ политологи МНОГОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ что в «Ударе» и у «Солидарности» Порошенко НАИБОЛЬШЕЕ количество перебежчиков из януковской шайки УГОЛОВНИКОВ-ВОРОВ.
    Это на выборах НЕ ДОШЛО до 70% украинцев (хоть предупреждал НЕ РАЗ и не один год), которые НЕ УМЕЮТ судить по РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ и потом, как и ранее рассказывают, что им ХРЕНОВО жить. Эти 70% ЛЕНИВЦЕВ и собирателей ЛАПШИ НА УШАХ вместо человека, УВЕЛИЧИВШЕГО на 70% доход Бюджета за полгода в 2005г., выбрали ВОРОВ, которые этому всячески мешали, ОБВОРОВЫВАЯ Бюджет – теперь это больное ВОРЬЁ и ХАПАЕТ по полной («живуть по новому»), РАЗВАЛИВАЯ экономику и РАЗРУШАЯ Украину с правопорядком в ней, стремясь к своей ДИКТАТУРЕ. Точно также восток в 2010г. вместо премьера, СПАСШЕГО их от замерзания (фантастически развернув транспортировку газа с запада на восток страны) зимой 2009г., выбрал УГОЛОВНИКА, помогавшего Путину, который ОТКЛЮЧАЛ газ – в итоге БЕСПРЕДЕЛ Хунты Януковича («почую кожного» кого ще не обокрал) и ВОЙНА. Только при приходе к власти Тимошенко (кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук – а не проФФеСор) с 90-х годов экономика начинала 3 раза РАСТИ (и даже после мирового кризиса, ЛЖИВО списанного на её), при остальных тормозила и ПАДАЛА – это для ленящихся собирать ИСТИННЫЕ результаты. При непроведении сейчас ВНЕОЧЕРЕДНЫХ выборов Президента наступят НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ и она не успеет спасти экономику (олигархи с Путиным ОБНАГЛЕЮТ) – ЗАУЧИТЕ эти СЛОВА чтобы потом не жалеть как «луганДон» с Крымом что НЕ ОБРАЩАЛИ на них внимания.
    «В Порошенко народ Украины выбрал ВСЁ то, ПРОТИВ чего ВЫСТУПАЛ МАЙДАН» — сказал ведущий ток-шоу «Чёрноё зеркало» Киселёв на «Интере» 30.05.14г.. И он на 100% ПРАВ. Эта порошенковско-яценюковская БЕЗГРАМОТНАЯ лицемерная СВОРА лживых МАРОДЁРОВ, связанная с Януковской БАНДОЙ и ВОЗГЛАВИВШАЯ эту пирамиду, ПОМОГАЕТ Путину ВАЛИТЬ экономику Украины и ПРИКРЫВАЯСЬ войной пытаются ПОБОЛЬШЕ набрать кредитов (которые НАРОДУ ОТРАБАТЫВАТЬ) чтоб их РАЗВОРОВАТЬ, РАЗМНОЖАЯ КОРРУПЦИЮ — о чём уже НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ эту СВОРУ посол США и др.. Эта шайка «Блока ПОДЛОГО Порошенка» и Яценюка, возглавившего «антиНародный Фронт» олигархов против народа Украины, ПОСТОЯННО НЕ ВЫПОЛНЯЮТ и ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ Законы, СПОНСИРУЯ БАНДУ «луганДона» через СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ документы, ОБОГАЧИВАЯСЬ на КОНТРОБАНДЕ с ФАШИСТАМИ. Потрошенко как УЧЕНИК Януковича и ЗАЛОЖНИК Путина (через фабрику в России как и Янукович через участие в КГБ), прошедший «обучение» по ВОРОВСТВУ и ВРАНЬЮ в БАНДЕ-кабмине Януковича для потрошения Бюджета, делает ВСЁ чтобы стать ОЛИГАРХОМ (а народ быть ЧЕРНЬЮ – как говорил Янукович) путём ПРОДОЛЖЕНИЯ дела «учителя», ВОЗГЛАВИВ бывшее януковское ворьё, КРЫШУЯ ВСЮ их (и свою) БАНДУ и НАРУШАВШИХ Законы «судей» чтобы ШАНТАЖИРУЯ ихними «подвигами» заставлять принимать им НЕЗАКОННЫЕ и УГОДНЫЕ ему решения, пытаясь пропихивать в Конституцию ДИКТАТОРСКИЕ возможности через РУЧНОЕ управление януковским ЛЖИВЫМ «конституционным судом» и ВЫПУСКАТЬ титушек-УГОЛОВНИКОВ с МЕНТАМИ, раздававшими им автоматы для расстрела людей (планируя что ПРИГОДЯТСЯ ему), ЗАПРЕЩАЯ СВОБОДУ СЛОВА на независимых каналах «3S.tv» (ПАДОНКИ у власти включили БЕСПРЕДЕЛ и требовали «штраф» ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем ХУНТА Януковича с канала «TVI», сочинили липовое дело против С.Шустера), «112.ua» под разными БРЕДОВЫМИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ причинами ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ему служб (ВСЁ как при Януковиче и Кучме), запрещают единственный АНТИпутинский ТВканал «Дождь». Самодовольный экономический ПЕНЬ ЯценюкоГройсман успешно ПРОДОЛЖАЕТ дело вора Азарова, крышуя ВОРОВСТВО (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАССОВОГО ВОРОВСТВА Бюджета старой и НОВОЙ «властью» ОЗВУЧЕНО руководителем ФИНИНСПЕКЦИИ Украины Гордиенко и ОФОРМЛЕНО актами, которые ПРЯЧЕТ нынешняя «власть») и ОЛИГАРХОВ с РАЗВОРОВЫВАНИЕМ ОГРОМНЫХ сумм с ОБОРОННЫХ средств на ПОДДЕЛКАХ по ЗАВЫШЕННЫМ в разы ценам. Аваков методами Захарченко-Януковича успешно садит НЕУГОДНЫХ и НЕВИНОВНЫХ, крышуя ВОРЬЁ (и своё что КАЧАЕТ ГАЗ с УКРАИНСКИХ недр – вот почему мы и платим за газ на 30% БОЛЬШЕ чем за импортный, а должны в 3 раза меньше). Прокуратура ПороЛуцика (назначает Порошенко) крышует януковское и олигархическое ВОРЬЁ, пихая за решотку НЕУГОДНЫХ и ПАТРИОТОВ (раскрывающих КОРРУПЦИЮ и КОНТРОБАНДНЫЕ схемы ВЕРХУШКИ «власти»), опасаясь ВОЗМЕЗДИЯ за МАРОДЁРСТВО, ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ доказательства и ПРЯЧЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УБИЙСТВ на Майдане. МАРОДЁРЫ у власти ПРОДОЛЖАЮТ действовать методами БАНД Януковича и Кучмы. В результате — ВЗРЫВЫ в офисах партий «Свободы», «Батькивщины», авто Парасюка, наезды на «Самопомич» и др.— чтоб не мешали КРАСТЬ. Полный САБОТАЖ и ВРЕДИТЕЛЬСТВО реформам Саакашвили, препятствующего РАЗВОРОВЫВАНИЮ, приХватизации Одесского Припортового Завода и разгоняющего КОРРУПЦИОНЕРОВ от власти. Давно понятно, зачем Аваков СПЕЦИАЛЬНО (как он сказал) ВЫПУСТИЛ Януковича с приближёнными – чтобы ВОЗГЛАВИТЬ их БАНДУ МУСОРОВ с ТИТУШКАМИ и КРЫШЕВАТЬ их ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ. Силовые структуры МАРОДЁРОВ, шестерившие ЯНУКОВИЧАМ, ещё БОЛЬШЕ стали ПРЕПЯТСТВОВАТЬ журналистам РАСКРЫВАТЬ КОРРУПЦИЮ внутри этих структур и НАПАДАЮТ на них титушками-уголовниками. В итоге ПРИБЫЛЬ бизнеса Порошенка ВЫРОСЛА в 7 РАЗ, а у народа УПАЛА В РАЗЫ. Накравши денег и очистив карманы народа, планируют ДЛЯ СЕБЯ и ОЛИГАРХОВ выставить на продажу по ДЕШЁВКЕ сотни миллионов гектар ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли с ГОСпредприятиями и РАСТЯГИВАЮТ по карманам ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ ОБОРОННЫЕ предприятия, без которых НЕВОЗМОЖНА ОБОРОНА Украины, а ранее обвинявли в этом ХУНТУ Януковича. И за такое МАРОДЁРСТВО эта свора ПОДНЯЛА в 2016г. себе зарплату в 4-8 раз БОЛЬШЕ чем обычным робочим. В «кабмине» министров от ПорошенкоГройсмана БОЛЬШЕ чем от АнтиНародного Фронта Яценюка, то ОСНОВНОЕ ЗЛО идёт от Потрошенко — ВОРОВАТЬ хочется, а РАЗВИВАТЬ страну ни у МАРОДЁРОВ ни у их шестёрок УМА НЕ ХВАТАЕТ. Порошенко, ХОРОНЯ Гонгадзе, НЕ ЖЕЛАЕТ дальнейшего расследования и ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ, ведущие на Кучму с Медведчуком, которых СМЁЛ НАРОД в 2004г. и которые СДАЮТ Украину в Минске Путину, как сдали кучу заводов с предприятиями в Россию при Кучме (заказавшего Черновола), КРЫШУЯ этих УГОЛОВНИКОВ от тюрьмы и продолжая ВОРОВСКОЕ дело Януковича с ЗАЩИТОЙ интересов организаций фашистской РОССИИ.
    Я не буду платить этой ШАЙКЕ ВОРОВ у «власти», накрутившей себе НИ ЗА ЧТО (вернее — за НАРУШЕНИЕ Законов) 200% прибыли, где директор «Укргазовидобудування» ГРЕБЁТ через зарплату с надбавками 900 000 гривен в МЕСЯЦ (и просит в 3 раза БОЛЬШЕ). Эта шайка НАРУШАЕТ Законы Украины, а цена УКРАИНСКОГО газа ВМЕСТЕ С ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКОЙ до газплиты (даже через ВСЮ Украину) и ПРИБЫЛЬЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2000 гривен за тыс.куб. (я РАБОТАЮ в этой отрасли). И это, потому что Порошенко на выборах спонсировал Фирташ, который признался в этом под присягой на Суде в Австрии, а народ теперь ПОВТОРНО ОПЛАЧИВАЕТ долг Фирташа в 24 млрд. гривен (януковская БАНДА списала ему этот долг за счёт наших карманов), которые тот НЕ ВЫЛАТИЛ «НАФТОГАЗУ». Народ ГРАБЯТ и ВРУТ НАГЛО, а «суды» РУЧНЫЕ януковские. Мне НАДОЕЛО ВРАНЬЁ о субсидиях (через которые олигархи ОБВОРОВЫВАЮТ страну), которые НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ цен на еду, одежду, лечение и т. д. – на ОБНИЩАНИЕ.
    «Власть», опасаясь за свою дальнейшую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (как и ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ими БЕЗНАКАЗАННОСТЬ БАНДЫ Януковича), пытается ЛАПШОЙ НА УШИ народу ОЧЕРНИТЬ патриотов в ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ отрядах, команду Саакашвили, «Самопомич» (препятствуя вывозу мусора из Львова) и «Батьківщину» НЕЗАКОННО уволив (суд закрыл СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ дело) её Министра экологии, который ВЕРНУЛ народу 5 месторождений газа от януковских воров. И ничего удивительного, ведь ШЬЮТ ДЕЛА критикующим власть ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ теже ЯНУКОВСКИЕ ШЕСТЁРКИ, которых возглавили порошенко-яценюки. Шьют дела ПАТРИОТИЧЕСКИМ силам, РАСКРЫВАЮЩИМ воровские СХЕМЫ власти, но не членам БАНДЫ Януковича и своей, ПРИКРЫВАЯ их ПОКАЗУХОЙ с ЛИПОВЫМИ арестами, отпуская ВОРОВ на волю С НАГРАБЛЕННЫМ, выплатив им за «арест» счетов уже 6 млн.гр. с наших карманов при СНЯТИИ арестов с счетов ОЧЕРЕДНОГО УГОЛОВНИКА ХУНТЫ Януковича. Эти ПАДОНКИ через Путина ЗДАЮТ «луганДон» УГОЛОВНИКАМ Януковича Ахметову и Бойко, которые ДОКУМЕНТАЛЬНО должны сидеть в ТЮРЬМЕ ещё в 2001г. + новое ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ их ВОРОВСТВО – да о таком «управлении» РАБАМИ они даже и не мечтали при Януковиче, ФАШИСТ Путин получает ЧТО ХОЧЕТ.
    Вот потому и НЕ ПИХАЛ Янукович в тюрьму своих УЧЕНИКОВ этих порошенко-яценюков, которые также НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ни старых, ни новых Законов.
    МУСОР у власти РАЗВОРОВЫВАЕТ Украину — о таких «результатах» я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ранее САДОМАЗОХИСТОВ и ИДИОТОВ Украины ещё 27.06.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/sumskoy-oblsovet-vyidelil-2-mln-grn-na-materialno-tehnicheskoe-obespechenie-batalona-militsii-i-voennosluzhashhih/
    и 28.10.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/obnovitsya-li-verhovnaya-rada-ukrainyi-i-naskolko-infografika/ .
    Идиотам НЕ ДОШЛО и они ПОВТОРНО наступили на ГРАБЛИ. Тупые НЕ УЧАТСЯ даже НА СВОИХ ошибках.
    И ОСНОВНОЕ количество людей (с КОРОТКОЙ ПАМЯТЬЮ и НЕ ЧИТАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ-ПЕРВОИСТОЧНИКИ, Законы, постановления, решения власти, решения и действия кандидатов, а собирающие лапшу на уши из рекламы ОБЕЩАНИЙ по ТВ и пользующиеся «испорченным телефоном» со слухами) становятся на выборах обезьянами с гранатами, голосуя за тех, кто их ГРАБИТ. Так что эти люди ВИНОВАТЫ, что потом их глупость РАСХЛЁБЫВАЮТ ВСЕ НЕОДНОКРАТНО, ВИНОВАТЫ в своём выборе, что потом гибнут ТЫСЯЧИ ДОСТОЙНЫХ людей, а для пришедших к власти «война — мать родная». Этой ШАЙКЕ МАРОДЁРОВ уже НЕ ДОВЕРЯЮТ 90% украинцев. Этот МУСОР должен СЕСТЬ В ТЮРЬМУ! Мы объявили БОЙКОТ сладостям «ROSHEN» ещё с 2005г. из-за КОРРУПЦИИ, РЕККЕТА и ВОРОВСТВА их хозяина. БОЙКОТ должен быть ТОТАЛЬНЫМ и для ФАШИСТСКОЙ России и для шаражек БАНДЫ Януковича-Потрошенко.
    «Ми готуємося та чистимо зброю»: Ярош відреагував на затримання Корбана.
    Тимошенко ранее МОЛЧАЛА и ЖДАЛА когда до народа ДОЙДЁТ НЕСПОСОБНОСТЬ и ГНИЛОСТЬ своры Порошенко-Яценюка – «НЕ ДОШЛО через голову» на выборах 2014г., «ДОЙДЁТ через ноги» после ОБНИЩАНИЯ при «жизни по новому».
    Несмотря на временных МАРОДЁРОВ у власти (внутренних ВРАГОВ) мы ОБЯЗАНЫ ВСЕГДА выйти на защиту Украины от ВНЕШНИХ врагов и от их провокаций. Готовиться НАДО НЕПРЕРЫВНО.
    Единственный правовой способ ОТСТРАНЕНИЯ безграмотных МАРОДЁРОВ от власти – это ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ Президента с Верховной Зрадой (по НОВОМУ Закону, что ОБЕЩАЛА их коалиция) и война НЕ ПОМЕХА (в 2014г. они были при масштабной войне) ибо существует ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ власти, а НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ страны ЧАСТО проводят выборы, отсеивая более БЫСТРЫМИ темпами ГНИЛОЙ МУСОР из власти, а южная Корея садит в тюрьму даже при их власти, потому и живут ЛУЧШЕ. А чем дольше ПОМЕШАННЫЕ на деньгах МАРОДЁРЫ находятся у власти, тем всё больше экономика входит в БЕЗПОВОРОТНЫЙ ШТОПОР и страна оказывается БЕЗ ПРАВОПОРЯДКА. Они не понимают что, УТОПИВ страну, они УТОНУТ с ней, но надеются смыться. Чем БЫСТРЕЕ народ УДАЛИТ МАРОДЁРОВ из власти — тем МЕНЬШЕ шансов у ФАШИЗМА Путина. Этих ПАДОНКОВ надо СРОЧНО ВЫТАЛКИВАТЬ из власти, ибо они законно НЕ УЙДУТ, зная, что после выборов их ждёт ТЮРЬМА, как бы они не оттягивали свою АГОНИЮ, пересаживая своих ТУПЫХ ШЕСТЁРОК в креслах. ВИДНО им не хватает ума не доводить народ до МАЙДАНА (крышка чайника уже СКАЧЕТ) – Януковичам не хватило.
    НАУЧИТЕСЬ делать выводы и судить ПО ДЕЛАМ, если хотите ЖИТЬ ЛУЧШЕ.
    ЛЮБУЮ власть надо народу ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ под КОНТРОЛЕМ и на КОРОТКОМ поводке. КОНТРреволюция НАСТУПАЕТ через РАЗМНОЖАЮЩИХ КОРРУПЦИЮ МАРОДЁРОВ у власти и заложника Путина, а революция должна уметь себя ЗАЩИЩАТЬ как защитилась Польша, которапя теперь живёт в 5 раз ЛУЧШЕ чем украинцы.
    И запомните: под ЛЕЖАЧИЙ камень вода НЕ ТЕЧЁТ!
    Можем опоздать, россияне уже ОПОЗДАЛИ.

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