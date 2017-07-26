Медицина по-новому: чего ждать украинцам

Закон о медреформе носит название «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». За принятие документа во втором чтении проголосовали 240 нардепов.

Он предполагает изменение модели финансирования, вводит международные протоколы лечения, страховую медицину, плату за услуги врачей. Также реформа создает систему государственного социального медицинского страхования, — сообщают Вести.

Отныне застрахованные лица получают медицинские услуги и лекарства полностью или частично за счет средств государственного солидарного медицинского страхования. Это правило касается медицинских учреждений любой формы собственности, а также лиц-предпринимателей. Лечебные учреждения разделяются на три звена: семейные амбулатории, узкопрофильное медицинское обслуживание, узкоспециализированные больницы.

Согласно закону, в рамках программы медицинских гарантий бесплатным (полностью или отчасти) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства остается:

* вызов экстренной медицинской помощи;

* первичная медицинская помощь;

* вторичная (специализированная) медицинская помощь;

* третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь;

* паллиативная медицинская помощь;

* медицинская реабилитация;

* медицинская помощь детям до 16 лет;

* медицинская помощь в связи с экстренными родами.

Касаемо вторичной и третичной медпомощи, закон устанавливает, что ее оплату отчасти будет проводить пациент, отчасти — госудрарство. Пропорции оплаты пока парламент не установил. Также госбюджет обеспечивает программы общественного здоровья, борьбу с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельность, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. Программа медицинских гарантий утверждается Верховной Радой Украины каждый год, как и деньги, которые будут на не направлены. Объем средств не может быть меньше 5 % от ВВП.

Касаемо семейных врачей, то они получают 370 грн в год за пациента. На эти деньги пациенты имеют право на гематологические исследования (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой), биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови (глюкоза крови, общий холестерин, анализы мочи, общий анализ мочи), инструментальные методы исследования (электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя, микроскопия мокроты), быстрые тесты (быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис).

Как писали «Вести», оплата медицинских услуг для каждого украинца будет производиться по трем пакетам. Первый — «зеленый», по которому бесплатно можно будет вызвать скорую помощь, терапевта или семейного врача, а также находиться на лечении в хосписах. На все это правительство планирует выделять по 370 грн в год на каждого пациента. За все остальное придется платить.

Например, частично из бюджета и частично из кармана пациента оплачивается «синий» пакет, включающий в себя роды, операции и лечение в стационаре. «Красный» пакет включает эстетическую медицину и эстетическую стоматологию, которую пациенту придется оплатить из собственных средств.

Согласно реформе, у каждого из врачей будет не более 2000 пациентов, но уже сейчас у многих из них вдвое превышены нормативы. Также в Украине планируют отменить обязательные вызовы врачей на дом. Вместо этого пациентов хотят консультировать по телефону или скайпу, а врач сам будет решать, к кому ехать, а кого достаточно осмотреть удаленно.