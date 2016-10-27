Вместо горящих дров, мать погибшего в АТО бойца получила сырое дерево, которое абсолютно непригодное для отопления.
«Ось які дрова в кінці листопада роменська районна влада привезла матері міліціонера, що загинув в зоні АТО. Сирий дуб і береза. Те, що багато сучків, кривослоя і сувелястості (частину не можна розколоти в принципі, або колеться надзвичайно важко), це дрібниці. Живий дуб висохне не раніше травня-червня, зараз ним не протопиш. Жінка мучається: поки горить груба, інші дрова сушаться на печі, потім в печі сичать, і виділяють березовий сік, ледве гріють. Дали так, щоб більш не просили?» — написал на своей странице в фейсбук Александр Бойко.
Матери погибшего в АТО бойца привезли сырые дрова
Вместо горящих дров, мать погибшего в АТО бойца получила сырое дерево, которое абсолютно непригодное для отопления.
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