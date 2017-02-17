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06.04 Четверг

Мастер-класс для сумских дорожников (фото)

Сегодня, 13:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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В среду 5 апреля для представителей Службы автомобильных дорог области и ГП «Сумыоблавтодор» провели научно-практический семинар по ямочному ремонту.
«На участке дороги Киев-Сумы-Юнаковка были продемонстрированы методики ямочного ремонта, которые лучше всего себя зарекомендовали. Мастера, прорабы, инженеры всех районных филиалов облавтодора имели возможность обменяться опытом и вопросы.
Стоит отметить, что представители ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» отметили профессионализм сумских дорожников: хорошо подобранный кадровый состав и руководство.
Наряду с другими методами ямочного ремонта значительные преимущества имеет пневмо-струйный метод ямочного ремонта считается самым действенным: в нем задействован один механизм и двое рабочих, а ремонт выходит качественнее и дешевле», — написал на странице в фейсбуке журналист Максим Эдель.

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