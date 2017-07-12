В Украине взрыв складов с боеприпасами происходит не впервые. Поздним вечером 26 сентября раздались взрывы на складе боеприпасов в городе Калиновка, Винницкая область. Эти склады являются одними из крупнейших в Украине.
«Вести» решили напомнить, что, когда и где взрывалось раньше:
Масштабные взрывы боеприпасов в Украине (инфографика)
В Украине взрыв складов с боеприпасами происходит не впервые. Поздним вечером 26 сентября раздались взрывы на складе боеприпасов в городе Калиновка, Винницкая область. Эти склады являются одними из крупнейших в Украине.
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