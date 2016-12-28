Мартышкин труд: 2016 год на Сумщине (фото)

События и личности, которые запомнились в 2016 году. Версия «Панорамы»

Прежде чем окунуться в 2017-й, давайте вспомним некоторые события уходящего года. Ведь как ни крути, без прошлого нет будущего. Подводя итоги, следует заметить, что ни одна из ветвей власти в минувшем году не смогла осознать в полной мере той ответственности, которую возложили на них люди. Причины следует искать как в запущенности украинской государственности и всего хозяйства, так и в сложившихся стереотипах управления. И хоть просчетов было множество, изменения присутствуют, может, не в том объеме и того качества, как хотелось бы, но они есть.

Политик года

Глава сказал — глава сделал

Глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО не только сохранил свою должность и стал одним из трех губернаторов, проработавших два года, но и добился всего, чего хотел. В конце года Николай Клочко получил, наконец, лояльный областной совет и нового предедателя — Владимира ТОКАРЯ. «Молодой и рьяный» представитель «Батьківщини» Семен САЛАТЕНКО на волне «посталкогольного скандала» был отставлен. «Свой» человек теперь у Клочко и на должности начальника управления имуществом облсовета: Дмитрий НАГОРНЫЙ, сменил Николая КОВАЛЕНКО. В 2015 г. для того, чтобы Нагорный стал депутатом облсовета, от мандата отказались 11 человек из БПП. На должность гендиректора ОКАП «Сумыоблагролес» 22 декабря назначен представитель «Воли народа» Константин ТОВСТУХА (группа Олега БОЯРИНЦЕВА, человека АНДРЕЯ ДЕРКАЧА).

Результаты первых выборов в новые объединенные громады Сумщины также свидетельствуют о политических успехах главы Сумской ОГА: кресла руководителей ОТГ займут в основном независимые кандидаты, поддержанные БПП.

Политическое событие года

Реванш регионалов

Как бы странно это ни звучало, но многие бывшие сторонники Виктора Януковича, нашедшие себя в других политсилах, жили два года — не тужили, а теперь возвращаются в областную власть. Вместо «свободовки» Елены СЕРДЮК руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет представитель фракции «Відродження» Николай БЕРЕЗИН, который ранее возглавлял эту комиссию. Должность – оплачиваемая, в «политкругах» по влиянию приравненная к статусу зампреда. Николай Березин – известен по беспределу на президентских выборах-2004 г в Тростянце, голосовал в поддержку законов «16 января» в облсовете в 2014 г. Словом, один из самых махровых регионалов.

Еще один «возрожденец» — Валерий ТОЛБАТОВ — стал помощником новоназначенного главы облсовета. Опытный аппаратчик, на данный момент – человек того же Бояринцева (Деркача).

Неудачник года

Мало получить — надо удержать

В свете всего вышесказанного будет логично считать 33-летнего представителя «Батьківщини» Семена Салатенко, избранного председателем Сумского областного совета 4 декабря 2015 г. «отставленного» 2 декабря 2016 г. политическим неудачником года. Уже спустя полгода после его избрания начались конфликты между облсоветом и ОГА, которые рано или поздно должны были закончиться чьей-то отставкой.

Сумской областной совет досрочно прекратил его полномочия и уволил с должности за недостаточную организацию работы, нарушения регламента и норм и неучитывание интересов депутатов при принятии тех или иных решений. Всплыли разговоры и причастность к некоторым неблаговидным событиям, но правовых последствий не последовало.

Могло ли это назначение привести к иному финалу? Вряд ли. Народный депутат Владислав БУХАРЕВ и верхушка БЮТ хотели видеть во главе облсовета управляемого ими главу, а получили перманентный конфликт и утрату контроля над большинством.

Партия года

«Батьківщина» понад усе

Кто бы что ни говорил о популизме и кумовстве, но представители именно этой политической партии много лет «рулят» в Сумах, а последние два года – «рулят» безальтернативно. Подавляющее большинство городских коммунальных предприятий и подразделений возглавили именно бютовцы. С 5 мая, например, директором департамента обеспечения ресурсных платежей назначен Юрий КЛИМЕНКО, которого знают как адвоката во многих делах, связанных с «Батьківщиной» и ее представителями. Осенью сотрудником «информационки» с функциями пресс-секретаря мэра стал Игорь ГАННЕНКО – один из политзаключенных по делу с «граффити Януковича». Второй фигурант того дела — нынешний депутат Сумского горсовета Владимир НИКОНЕНКО — с 12 февраля назначен директором КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» (А.Б.К.). Он входит во фракцию ВО «Батьківщина», но не является членом партии. Городской голова Александр ЛЫСЕНКО может быть доволен: Сумской городской совет и практически все подразделения исполкома находятся под его контролем.

Сериал года

Уволенный и возвращенный

С 5 мая в Сумах заработала новая структура исполнительных органов, в которой не нашлось места структурам, возглавляемые представителями предыдущей власти. Однако за решениями горсовета о ликвидации департамента градостроительства и земельных отношений последовали попытки его сотрудников вернуть все на круги своя – многочисленные словесные баталии и акции протеста. Сколько раз увольняли Анатолия ЖУКА и сколько раз суд его восстанавливал, сложно сказать. В итоге 14 декабря Харьковский апелляционный административный суд отменил решение Сумского районного суда о восстановлении Анатолия Жука в должности. Тот, естественно, не согласен и будет подавать кассацию. Так что «продолжение следует».

Травля года

Охота на Войтенко

Вице-мэр Сум Владимир ВОЙТЕНКО находится в зоне повышенного внимания политических оппонентов и правоохранительных органов уже полтора года. В том числе, и по делу об увольнении 33 сотрудников департамента градостроительства и земельных отношений. Уголовных статей, которые вменяют Владимиру Войтенко, хватит на десяток чиновников и лет на десять отсидки. Его отстраняли, ловили и «морально давили» по всем фронтам, включая семейный бизнес. Сейчас с предъявленными ему обвинениями разбираются суды, вердикта пока нет. Особо стоит сказать о новом «оружии», которые оппоненты применяли к Войтенко – распространение аудиозаписей интимного характера, в которых якобы фигурирует вице-мэр. Словом, в ход идут все методы, даже самые подлые и самые грязные.

Ловкач года

Молодой, да предприимчивый

История о том, как начальник облуправления молодежи и спорта, депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО обзавелся элитным жильем и разъезжал на автомобиле Volkswagen Passat, который в свое время был передан благотворительному фонду для ремонта и последующей передачи в АТО, несколько недель бурно обсуждалась в городе. Дмитрий заявил, что ничего противозаконного не произошло, он просто использовал предоставленный ему шанс решить «квартирный вопрос», автомобиль взял для ремонта. В 2010 г. по программе МЖК получил участок площадью 8 соток, отдал часть под застройку с условием получения жилья и к концу 2015 г. в итоге получил участок земли в 1,5 сотки и дом площадью 92 квадрата.

Вот только с ноября Сумскую городскую организацию «БПП «Солидарность»» вместо Дмитрия Лантушенко возглавил председатель Сумского райсовета Вадим АКПЕРОВ, и по времени эти события почти совпали.

Историческое событие года

Декоммунизация

В Сумах чуть более 600 улиц и переулков. В советские времена изменила свое название 81 улица. 32 улицы и переулка сохранили старые название. За годы независимости городская власть смогла переименовать меньше двух десятков улиц, и то после длительного и бурного обсуждения. Рекорд побили в 2016 г., выполняя закон «О декоммунизации», переименовав в Сумах 89 городских топонимов.

Пока горожане привыкают к новым названиям, а новые таблички и указатели есть далеко не везде.

Кроме того, распоряжением главы Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО переименованы более 200 улиц сел и поселков разных районов области. А Верховна Рада переименовала село Красное Сумского района в Старое село, пгт. Октябрьское Белопольского района – в Николаевку.

Коррупционный скандал

Темное дело «Горсвета»

Пришедший работать в КП «Горсвет» новый зам по экономике (в прошлом преподаватель СумГУ, прошедший Майдан и АТО) 36-летний Алексей МАКАРЮК заявил о растрате руководством бюджетных средств, завышенных ценах и других злоупотреблениях. Разразился скандал. Макарюка уволили, и вскоре он возглавил областное управление ЖКХ. Директора и «Горсвет» сначала проверяла депутатская комиссия, а потом и сотрудники СБУ и прокуратуры. Итог: директор КП Николай ПАРХОМЕНКО был признан виновным в нарушении Закона Украины «О предотвращении коррупции» и 23 мая уволен.

Тенденция года

Опасные остановки

После того как под колесами троллейбуса 9 февраля погибла 16-летняя сумчанка, заговорили о безопасности остановок, качестве уборки и т.д. Но, как показал новый трагический случай в декабре, мало что изменилось. 21 декабря на ул. Белопольское шоссе неподалеку от остановки общественного транспорта «Тепличный» 68-летний мужчина вышел из маршрутки №56, поскользнулся и упал под правое заднее колесо транспортного средства. Смерть наступила мгновенно.

Городской власти есть повод, над чем подумать. Сейчас суд решает, кто понесет отвественность и в какой мере – водитель троллейбуса, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» и начальник технического отдела городского УКСа — в деле по первой трагедии.

Приобретение года

Транспорта стало больше

В этом году за счет городского бюджета областной центр закупил восемь новых автобусов. С троллейбусами успехи менее впечатляющие. Хотя новую линию на Прокофьева все же построили, но транспортный конкурс пока не провели, новую схему движения не внедрили. Так что маршрутки по-прежнему «рулят».

Реформа года

Новая полиция

Сумы – последний из областных центров, где объявили набор в патрульную полицию. Новые патрульные впервые вышли на работу 12 мая. 250 полицейских приняли присягу на верность народу Украины на пл. Независимости. У новых патрульных – красивая форма, новые автомобили, высокая, по нашим меркам, зарплата. Они помогают людям (оказывают первую медпомощь, находят людей и т.д.), но при этом умудрились повредить многие из своих красивых автомобилей.

Поглощение года

Конец Банковской академии

В феврале 1996 г. было подписано Постановление Кабмина о создании Украинской академии банковского дела. Идея и ее реализация принадлежала Анатолию ЕПИФАНОВУ. Он же стал и первым ректором УАБС. 20 лет УАБС была гордостью города, а рабочик места там – желанной целью многих. Но славная история закончилась. Сначала Академию в который раз вынужден был покинуть Епифанов, а 6 мая 2016 г. была прекращена регистрация юридического лица. УАБД реорганизовали путем присоединения к СумГУ. Отныне в структуре СумГУ действует учебно-научный институт права (на базе юридических факультетов СумГУ и УАБД) и учебно-научный институт бизнес-технологий «УАБД» (на базе учетно-финансового факультета ифакультета банковских технологий УАБД).

Новая коллективизация

Страсти по счетчикам

В этом году сумчане переживали из-за установки домовых счетчиков по учету газа. Людям не нравилось, что с ними разговаривают в ультимативной форме и не спрашивают, чего они хотят. Газовики жаловались на «теплые» встречи брошенными кирпичами, вылитой водой и угрозы избиения. Самое ужасное, что в случае отказа потребителей от бесплатной установки счетчика, согласно Закону, газоснабжение должно быть прекращено. Или начисления за потребленный газ будут осуществляться в соответствии с предельными объемами потребления.

Ажиотаж года

Субсидии как панацея

Девальвация гривны и существенное повышение коммунальных тарифов ударили по благосостоянию жителей. В такой ситуации оформление субсидий стало единственной (хоть и сьма вунизительной) возможностью свести концы с концами для многих сумчан. Как результат, к концу года субсидии получали более 70 тыс. сумских семей (всего в городе 115 тыс домохозяйств).

Инвестиция года

Два в одном: бизнес и ответственность

Построить в Сумах новый завод по производству упаковок детского питания с полным циклом производства, привлечь 16,5 млн евро иностранных инвестиций и создать на предприятии 390 рабочих мест обещает совместное итало-украинское предприятие «Гуала ПАК Украина». Стройка уже началась и идет впечатляющими темпами. Открытие первой очереди (7 741 кв. м) запланировано на май 2017 г., вторая очередь (около 4 300 кв. м) — на 2018-2019 гг.

Несмотря на финансовую загруженность, предприятие «Гуала ПАК Украина» вместе со своими партнерами успешно занимается социально ответственными проектами.

Стройка года

Культурный «Евробазар»

К реализации этого проекта шли долго — с 2006 г. Торговый комплекс начали строить в марте 2012 г., изначально называли «Слобожанский», хотели построить к апрелю 2014 г., но случилось разрушение конструкций. Никто не пострадал. Заказчики не отказались от своих планов, сменили подрядчика и подкорректировали сроки введения в эксплуатацию.

Торговый центр «Евробазар» на территории Центрального рынка в Сумах открыли 23 апреля. Этому предшествовал демонтаж 330 палаток на Засумской и 150 — на Луговой. Общая площадь нового ТЦ составила 24 тыс. кв. м. Бюджет строительства — 160 млн грн. Уже отремонтированы подъездные дороги. В перспективе планируют сделать благоустройство вдоль Сумки и пустить транспорт: кроме расположенной неподалеку станции автовокзала, обеспечивающей приток жителей ближайших районов, хотят по Пролетарской-Луговой пустить маршрутку.

Кризис года

Хроника полураспада

Ситуация на самом крупном градообразующем предприятии областного центра — ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» — удручает сумчан. Не только потому, что здесь обязательно работает кто-то из родственников или знакомых и вполне естественно переживать за их будущее. Горожане понимают, что, если это предприятие не удержится на плаву в сложных украинских реалиях, город потеряет очень много. В 2016 г. поменялся Наблюдательный совет, предприятие выиграло миллиардные тендеры, но… 2 декабря правление НАК «Нафтогаз Украины» не согласовало закупку ПАО «Укртрансгаз» оборудования и работ у ПАО «Сумское НПО» для реконструкции трех компрессорных станций на сумму более 4 млрд грн. из-за рисков реализации Турецкого потока и рекомендовало «Укртрансгазу» провести закупку универсального оборудования. Сумчане устроили пикеты в Киеве, но пока ничего не добились.

Чудо года

Зарплата для «Центролита»

Долги по зарплате бьют по карману и осложняют жизнь тем, кто не получил обещанное вознаграждение. 20 декабря ПАО «Центролит» выплатило последний миллион из 18-миллионной задолженности бывшим сотрудникам. К этому шли три года: 15 апреля 2013 г. предприятие было признано банкротом и в течение года ликвидировано. Но, как выяснилось, чудеса случаются! Но только там, где есть люди, которые хотят, чтобы так было.

Общественная организация

Общественный фонд «Сумы»

Проект помощи раненым и семьям погибших, «Авто для АТО», «Кулинарная сотня», «Аптечка», «Тонна добрых вещей» и множество других волонтерских проектов реализованы сумскими активистами. Основанный в сентябре 2014 г. общественный фонд «Сумы» стабильно активен и помогает армии и городу. В фонде около 70 волонтеров, но его усилиями собраны 1,2 млн грн. на околовоенные и до 100 тыс. грн. — на мирные проекты.

Эпидемия года

Смертельный грипп

Гриппом и ОРВИ болели везде, но Сумщина «прославилась» двумя смертельными случаями. Медики объяснили это поздним обращением и наличием хронических болезней, а сумчане увидели в этом характеристику качества оказываемой медпомощи.

Свадьба года

Самый известный жених

62-летний мэр Глухова и потомок рода украинских меценатов Мишель ТЕРЕЩЕНКО сыграл шикарную свадьбу. 15 октября он женился на бывшем депутате Киевсовета, а ныне члене общественный организации «Киев для киевлян» 38-летней Елене Ескиной. Молодожены ездили на ярко-розовом лимузине. Ради жены Мишель Терещенко принял православие, а Ескина согласилась взять фамилию мужа. Об этом браке писали и рассказывали все ведущие медиа Украины. Как же мы могли остаться в стороне?!

Инна Стасова, «Панорама» №2