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Мартиролог Сумщины пополнился

Сегодня, 07:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
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Мартиролог Сумщины пополнился

Не забудем: в зоне АТО погиб военнослужащий с Сумщины Константин Сергиенко
С 7 по 9 сентября в Шостке распоряжением мэра объявлен траур. В ночь на 7 сентября в Луганской области в зоне проведения АТО погиб уроженец Шостки 39-летний Константин СЕРГИЕНКО.
Мужчина служил снайпером в 13-м батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. «В землянку, где он был, прилетел снаряд», — сказала управляющая делами исполкома Шосткинского городского совета Елена Кравченко. Она уточнила, что снаряд прилетел со стороны боевиков «ЛНР».
Без отца остался сын, без мужа — жена, без любимого сына — родители, без брата — брат.
Как сообщает сайт Шосткинского горсовета, Константин Сергиенко родился 9 марта 1978 г. в Шостке, окончил общеобразовательную школу № 9, учился в Воронежском профессионально-техническом училище, где получил профессию механизатора. С 2002 года работал слесарем на Шосткинский ТЭЦ.В 2014 году был мобилизован, служил в военной части 3022 Национальной гвардии Украины, затем в пограничных войсках. После демобилизации в 2016 г. решил и в дальнейшем защищать Родину — пошел служить по контракту в зоне проведения антитеррористической операции.
Все, кто знал Константина, — родные, друзья, сотрудники и военнослужащие, — вспоминают его как доброго и положительного человека, искренне любившего жизнь и родную землю.

Фото ШосткаИнфо
Траурная церемония. С Константином Сергиенко прощались в субботу 9 сентября в центре Шостке у ЦкиД
Саша Белая. «Панорама» №38

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